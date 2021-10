Isa Pantoja estalla tras las palabras de Kiko Rivera: «Tú no eres más que nadie, estoy harta»

Isa Pantoja no puede más. La hija de Isabel Pantoja ha acudido a su puesto de colaboradora de El Programa de Ana Rosa 48 horas después de la publicación de la incendiaria exclusiva que Kiko Rivera concedió a la revista Lecturas. Visiblemente cabreada, dolida y decepcionada, Isa ha contestado de manera rotunda a su hermano, quien la acusó de «no tener oficio ni beneficio».

Las duras palabras de su hermana le han cogido por sorpresa. Bajo ningún concepto esperaba que Kiko se pronunciara con esa vehemencia y resentimiento hacia su figura. La hija de Isabel Pantoja empezó su discurso de manera contenida: «Él me metió en La Herencia Envenenada, yo de él no he dicho nada. Su familia es mi familia»… comentaba.

Kiko Rivera estaba cabreado con su hermana porque respaldaba el discurso de su prima Anabel, que se ha convertido en enemigo número 1 del hijo de Paquirri. «Cada uno mira por su culo, pero por lo menos mira con la verdad. Si no te quieres poner en contra mío, mejor calla, pero no te pongas a favor de la mentira porque te voy a pillar. No dice la verdad».

Pero el cabreo de Isa Pantoja ha ido a mayores hasta que ha puesto los puntos sobre las íes: «Yo no soy periodista, no hace falta que nadie me lo diga, ya lo sé (…) Yo estoy aquí porque hablo de mi familia, pero no me gusta que me lo echen en cara. Yo no soy menos y tú no eres más que nadie. No eres más que yo, también es mi familia. Estoy harta de que me digan pullas». La joven no entiende la posición de Kiko: «Lo que está diciendo no tiene sentido (…) Lo primero que nadie puede achacarme nada ni reprochar absolutamente nada porque yo llevo tiempo sin hacer nada y respetando tanto la posición de mi madre como la de mi hermano».

Isa explicaba el porqué de su ligero apoyo a su madre: «En los últimos meses he puesto más la mano por ella porque la he visto más desprotegida de cara a los medios. Eso no quiere decir que yo me haya puesto a favor suya o en contra de mi hermano. No lo entiendo porque está la cosa así, pero también te digo que todo el mundo tiene un límite y yo me he callado muchas cosas. Me sigo callando muchas cosas porque no soy una persona que haga las cosas para herir a los demás porque sí yo puedo contar cómo estoy ahora, pero voy a arrastrar a mucha gente y no soy así. Aparte que no se me perdonaría tan fácil como a él, entonces prefiero respirar y mantener la calma», ha argumentado.

Por último, anunciaba sus intenciones a partir de ahora: «No voy a permitir que nadie me humille y me machaque por algo que no he hecho. Me he mantenido al margen de todo pero al final los malos somos los demás», al mismo tiempo que desconocía «por qué mi hermano carga contra mí… Ha sido bastante desafortunado pero quiero esperar para ver qué pasa porque no voy a ser yo quien siga la guerra», zanjaba.