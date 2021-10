Kiko Rivera, premio y portazo al encuentro con su madre

Kiko Rivera ha reaparecido feliz tras la tormenta generada por el reencuentro con su madre después de la triste muerte de Doña Ana, su abuela. El motivo de su alegría no ha sido otro que el reconocimiento recibido por su trabajo al serle otorgado el premio Radio Olé al Mejor Proyecto Digital. Un galardón que el hijo de Isabel Pantoja recibía emocionado ya que, como aseguraba sobre el escenrio, era el primer de su trayectoria profesional como artista. Kiko se codeaba en el acto con artistas de la talla de Kiki Morente, Marina Carmona o Shaila Dúrcal que recogía el premio In Memoriam dedicado a su madre. Así, el hijo de Isabel Pantoja explicaba a las salida del acto de quién se acordó al recibirlo: “Estoy muy contento y muy feliz es un día en el que me acuerdo de mucha gente, de mi abuela en concreto. Habría disfrutado mucho con este día porque es el primer premio que me dan y desde el cielo seguro que me está viendo. A mi mujer que me acompaña”

Más hablador y comunicativo que los días anteriores, Kiko Rivera se encontraba con los medios mostrando su mejor cara e incluso se animaba a hablar de su inevitable relación con los periodistas a los que calificó como ‘parte de su vida’:“Busco mis horas para salir, sobre todo cuando no estáis. Pero sois parte de mi vida, lo intento llevar lo mejor posible aunque a veces los nervios y la impaciencia me pueden. Os tengo mucho respeto y formáis parte de mi vida. Es lo que me toca”. Más allá de las felices noticias y de compartir con los reporteros su intención de enterrar el hacha de guerra con ellos, el tema más candente se convirtió, como no podía ser de otro modo, en protagonista de la entrevista a Kiko después de recibir el premio. Acompañado en todo momento por su inseparable mujer, Rivera destacaba la ausencia de su recién recuperad madre: “Mi madre no me acompaña porque no ha podido venir pero estoy muy feliz igual. Estoy con mis amigos y compañeros, con la gente que trabaja conmigo”.

Unas palabras que siguen en la línea del tono de conciliación del que hemos sido partícipes y que Kiko sigue manteniendo después de un año sin hablar con ella, aunque en esta ocasión pudimos atisbar de nuevo un grado mayo de distancia entre ellos: “Me hubiera gustado que viniera claro que si. Habrá encuentro seguro que sí, esperemos que sí”. Y es que, aunque parecía que Kiko Rivera había retomado al cien por ciento la relación con su madre frente a su prima Anabel, a la que culpaba de haber echado leña al fuego a la guerra con su madre, lo cierto es que, a juzgar por las palabras de Kiko, el cara a cara con su madre va a tener que esperar por un tiempo indefinido: “No será este lunes. No creo , las cosas tienen que ir a su debido tiempo. Las cosas de palacio van despacio, será para el 2022 o 2023, no se sabe que la cosa está muy chunga”. ¿Vuelve a estar la cosa muy chunga realmente entre ellos? Como hemos podido saber recientemente gracias a la investigación de la periodista Paloma García-Pelayo, Kiko Rivera no ha retirado la demanda que mantiene interpuesta en contra de su tío Agustín y no tiene intención de echarse atrás en ese sentido, por mucho que las aguas hayan parecido volvera su cauce.

Así las cosas y por mucho que Kiko aparente normalidad en su vida familiar, lo cierto es que en este encuentro con los periodistas ha mostrado, primero, un visible paso atrás tanto con su madre y segundo un estancamiento en el bloqueo a su prima Anabel: “No tengo contacto con ninguna de las dos, ni con mi madre ni con mi prima. Ahora estoy centrado en mi familia y en mis hijos, no tengo tiempo para otras cosas pero como todo el mundo. Hay que centrar las energías positivas en una cosa”. Y parece que esa cosa solo es el trabajo ya que la semana que pasó Anabel junto a su tía Isabel tras las duras acusaciones de Kiko ha calado hondo en el Dj.

Kiko vuelve al punto de partida. Centrado en su familia y su trabajo como en los peores tiempos del cisma con su madre, el artista se ha enfocado en ver lo bueno de lo que le aporta paz, más ahora que su mujer incluso se ha animado a formar parte de su trabajo: “Irene es la estrella de ni último vídeoclip. Para mí es un orgullo que ella haya accedido a aparecer en el vídeo clip porque quién mejor que mi mujer, así evitamos después tonterías”. A lo que parece que no se anima es a volver a dar el ‘Sí, quiero’ a su ya marido por la Iglesia: “Lo conté ayer en el programa en Galicia. Ella no quiere casarse otra vez por la Iglesia. No quiere no le apetece”. Sólo el tiempo dirá cómo avanzan los frentes abiertos de Kiko, de momento parece que habrá que seguir esperando parea conocer nuevos capítulos.