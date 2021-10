Kiko Rivera se apoya en Irene Rosales en su último vídeo

Kiko Rivera está centrado en sus proyectos musicales y prefiere mantenerse al margen de las recientes polémicas familiares que le han salpicado. En las últimas horas, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido varios mensajes en las redes sociales, uno de ellos con una alusión muy directa a su mujer, Irene Rosales. El dj ha publicado un post con un pequeño adelanto de su nuevo tema, que lleva por título Te necesito. Un vídeo en el que se ve a Irene recibiendo un mensaje de Kiko que dice: “Irene me gustaría verte otra vez”. Según él mismo ha revelado, este jueves estará disponible en todas las plataformas, a la vez que anuncia la sorpresa de la que había hablado en el primer teaser del tema hace algunos días: la participación de su esposa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Una publicación que, apenas unas horas después de que el dj la subiera, ha generado ya numerosas reproducciones, así como comentarios por parte de sus fans. “Aquí tenéis la portada de mi nuevo single junto @yerai_rebujito. No solo es un temazo que te va a encantar si no que también es un lujo para mi poder haber tenido la oportunidad de trabajar con un artista al que escucho desde hace mucho. También es un lujo trabajar con @jisaoficial. El próximo día 29 estará disponible en todas las plataformas. Son solo 10 días y viene cargado de alguna que otra sorpresa”, escribía el artista la pasada semana en su perfil de Instagram.

El pasado fin de semana, la hermana de Kiko Rivera, Isa Pantoja concedía una entrevista en Sábado Deluxe en la que criticaba duramente al dj. A lo largo de los últimos años, los hermanos Pantoja han sido protagonistas de varios desencuentros, tanto frente a las cámaras como al margen de ellas. La hija pequeña de la artista ha comentado que ella no acudió al hospital cuando nació Carlota, porque fue el propio Kiko quien se lo pidió. Sin ningún tipo de filtro, Isa ha acusado a su hermano de ser un hipócrita: “estoy harta de que echa la culpa a todo el mundo, la culpa la tienes tú. He sido estúpida por callarme y perdonarle y lo que me frene a contar más cosas es porque tengo la esperanza de arreglar las cosas”, ha dicho.

Ante esta situación, Irene Rosales prefiere mantenerse al margen. La nuera de Isabel Pantoja ha disfrutado de unos días de descanso en el norte en compañía de un grupo de amigas y, a su regreso ha guardado silencio ante este conflicto entre hermanos: “no lo he visto ni tampoco tengo intención de verlo”, ha dicho la mujer de Kiko Rivera.

Lo que está claro es que Irene tiene plena confianza en su matrimonio y su participación en este trabajo del artista es una clara prueba de ello. Hace unos días, ante las continuas especulaciones sobre una crisis en la pareja, Rosales levantaba el teléfono y se pronunciaba en Sálvame, donde sentenciaba que no había tal crisis: «con mi marido está todo perfecto. No tengo ningún problema con él», aseguraba. Tajante en sus declaraciones, Irene recalcaba que no tendría problema en tomar las acciones legales que fueran necesarias para zanjar los rumores que apuntaban a una crisis de pareja.