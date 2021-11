Omar Sánchez despeja rumores de crisis con Anabel Pantoja

Omar Sánchez y Anabel Pantoja han decidido seguir haciendo su camino y permanecer ajenos a las voces que apuntan a una crisis en el recién convertido matrimonio. La aparición de unos vídeos en los que -presuntamente- el surfista habría podido ser infiel a su mujer amenazaban con detonar por los aires su relación. Nada más lejos de la realidad.

Ya avisó Belén Esteban nada más hablar con su amiga que Anabel está la mar de tranquila. Confiaba en su novio y tenía claro que no le había sido desleal. A sus palabras a Belén se le suman hechos ya que en los últimos días se le ha visto muy unida junto al canario, quien estuvo apoyándola en una masterclass de zumba que dio en Marbella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Omar Sánchez (@omar_sancheze33)

Y no solo eso sino que Omar Sánchez se ha descolgado al publicar una bonito mensaje en redes sociales. Una imagen de ambos paseando por la playa que se ha convertido en toda una declaración de amor que ha hecho palpable sumando otra instantánea de ambos rozando sus labios. «Seguimos en el camino 🏄‍♂️❤️💃», escribe el isleño, mientras se les ve a ambos con una sonrisa de oreja a oreja. Varios rostros conocidos como Alexia Rivas o Marta López les han elogiado: «Parejaza»; «Qué bonito es el amor», han comentado.

Parece que la tranquilidad se ha convertido en una quimera dentro de la vida de Anabel Pantoja. Ahora se cumple justo 1 mes de que ambos contrajeran matrimonio en la isla de La Graciosa. Una boda que no estuvo exenta de polémica puesto que dos días antes falleció la abuela de Anabel. Esto provocó que la familia al completo se desplazará de Canarias hasta Cádiz para arropar a Isabel Pantoja y a la postre significó el principio del fin de la relación entre Kiko Rivera y su prima. Después vendrían las exclusivas de ambos hablando del tema, siendo especialmente dolorosa la del dj, que decidió alienarse junto a su madre y romper con su prima y hermana.

Anabel Pantoja todavía no ha vuelto a su trabajo en Sálvame tras su boda con Omar Sánchez. Tras disfrutar de unos días de permiso por casarse, la sobrina de la tonadillera reapareció en Málaga este fin de semana para presidir su evento de baile. Allí atendió a los medios pero tiró balones fuera al hablar de la supuesta infidelidad: «Estoy encantadísima y súper feliz de estar aquí. Es un deporte que le recomiendo a muchísima gente, sobre todo a esas personas que están amargadas e intentan joder la vida de los demás. Que se vengan aquí y prueben a hacer zumba. Un beso para toda esa gente». Preguntada por la polémica de Omar Sánchez, se desmarcó al decir que «yo de esas cosas no hablo», dijo.

Y no solo eso. Pese al conflicto abierto con Kiko Rivera, Anabel no perdió la ocasión de alegrarse del premio que recibió su primo hace unas horas: «Todo lo que le pase a la gente que quiero me alegraré muchísimo, de verdad. Para mí es un honor que le den un premio y, por supuesto bien merecido», comentó.