Anabel Pantoja se desmarca de Kiko Rivera y acude a Cantora

El clan Pantoja continúa inmerso en una gran polémica. Este sábado 9 de octubre, Terelu Campos ha sorprendido a todos con una información que podría no sentar del todo bien a Kiko Rivera, quien ha tenido un acercamiento con su madre. Tras la muerte de doña Ana y la boda de Anabel Pantoja, el DJ y su prima se han distanciado y han perdido la relación de hermanos que siempre habían tenido. Según la hija de María Teresa Campos, la sobrina de Isabel Pantoja, ha viajado a Sevilla para estar al lado de la intérprete de Marinero de luces, que después de perder a su madre, a quien estaba muy unida, se encuentra totalmente devastada.

No ha acudido sola, ha contado la hermana de Carmen Borrego. Isa Pantoja también se encuentra junto a su madre. La cita familiar tiene como objetivo rendir homenaje a doña Ana, fallecida hace unas semanas. Sin embargo, Kiko Rivera no se ha reunido con su madre pese a que han tenido un acercamiento. Tal y como ha revelado Terelu, solo Anabel e Isa se han desplazado hasta Cantora para estar presentes en la ceremonia con la que dan el último adiós a la madre de Isabel Pantoja.

No han transcendido más detalles sobre la ausencia del cantante, por lo que podría ser tanto por voluntad propia o porque no se le ha informado de que se iba a celebrar este funeral para recordar a su abuela. «En estos momentos se está celebrando la misa funeral por doña Ana Martín en Cantora. Con la presencia de Anabel Pantoja e Isa. Kiko Rivera no está», ha dicho la madre de Alejandra Rubio.

Hace unas horas Anabel Pantoja compartía con su cerca de dos millones de seguidores que estaba a bordo de un tren, pero no revelaba el destino. Después del ajetreo de la boda, la influencer ha hecho las maletas y se ha desplazado desde Canarias para poder estar al lado de Isabel Pantoja, que atraviesa uno de sus peores momentos personales.

Kiko Rivera rompe su silencio

View this post on Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

En 48 horas el testimonio más esperado de Kiko Rivera saldrá a la luz. Después de romper la relación con su prima Anabel Pantoja y el acercamiento con su madre, el DJ tiene mucho que decir. Se encuentra «feliz», tal y como el mismo ha revelado estos días, pero ha querido dar más detalles sobre su situación a golpe de exclusiva, tal y como anunciaron en Sálvame.