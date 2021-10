5 demoledoras frases de Kiko Rivera hacia su madre, Isabel Pantoja

Kiko Rivera ha vivido en el último año una montaña rusa de emociones. El cantante llevaba un año sin tener contacto con su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, tuvieron un primer acercamiento tras la muerte de la madre de la tonadillera, doña Ana. De hecho, parece que ya tienen un nuevo encuentro marcado en el calendario. Durante estos 12 meses ha ocurrido lo impensable: Kiko e Isabel enfrentados. Fue en octubre de 2020 cuando el DJ acudió a Sábado Deluxe para confesar que padecía depresión. Durante su intervención en el formato presentado por Jorge Javier Vázquez, la artista entró en directo a través de una llamada. Lejos de acercar posturas con su hijo y entenderle, sus palabras fueron determinantes para iniciar la guerra mediática sin precedentes en la que se encuentran. “¿De qué estás triste tú? ¿Por qué no hay trabajo? A ti no te va a faltar un plato de lentejas”, expresó la cantante.

Después de ese episodio, Kiko Rivera concedió una brutal entrevista en el histórico documental, Cantora: la herencia envenenada. Programa en el estalló contra su progenitora y donde se reveló que los trastos de torear que presuntamente habían sido robados seguían en Cantora. De hecho, presuntamente por ese motivo no fueron entregados dichos objetos a sus hijos: Francisco y Cayetano Rivera.

“Mi madre es mala persona”

Cuando estalló el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, el hijo menor de Paquirri no dudó ni un solo segundo en expresar cómo se sentía, pues estaba muy decepcionada con su madre, hasta tal punto que en una entrevista para la revista Lecturas llegó a tildarla de “mala persona”. Palabras que se han hecho un eco en la eternidad.

«Se ha vendido como la viuda de España»

También, dijo en el citado medio una frase que, desde luego no pasó desapercibida. “Dice que vendo mis penas… ¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda tu puta vida?”. Palabras que fueron un gran mazazo para Isabel, que durante este tiempo no se ha pronunciado al respecto, pues ha optado por el más absoluto silencio.

«Me ha engañado y robado, ha antepuesto el dinero a sus hijos»

«Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado a sabiendas de que lo estaban haciendo (…) No voy a poder perdonar a mi madre y mi padre desde donde esté, tampoco (…)», llegó a decir durante su entrevista en el especial que colocó a su familia en el punto de mira.

«Ya no eres importante para mí»

El entorno más cercano a Isabel Pantoja habló en exclusiva con Diez Minutos y aseguró que la cantante expresó que su hijo ponía a su familia por encima de todo. Además, también revelaron que la tonadillera dejó caer que no se fía de la mujer de su hijo, Irene Rosales. «Sigues, ¿no? Qué bien se te da echar las culpas a otro cuando las tienes todas tú», escribió el DJ en Instagram.

«Mi madre como abuela no existe»

En Lecturas, su revista de cabecera, también llegó a decir que Isabel Pantoja como abuela «no existe». «Solo ve a mis hijas cuando las llevo», contó el DJ dolido.