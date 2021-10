Jorge Javier Vázquez no ha dudado una vez más en alzar la voz sobre una causa que le parece injusta. En esta ocasión, el presentador se ha pronunciado sobre Hacienda, y ha estallado contra el organismo durante el último programa de ‘Sálvame’.

«Ante Hacienda no todos somos iguales, no hay organismo más injusto, no lo hay», señaló el presentador catalán. Jorge Javier Vázquez ha señalado que Hacienda “te puede destruir la vida”, de una forma contudente.

Unas declaraciones tras las cuales aseguró que: «Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda porque como quieran destruirte la vida, te la destruyen». Y es que en su opinión, la gran reforma que se tendría que realizar en España es la de Hacienda.

Jorge Javier Vázquez, sobre Hacienda: «Si a nosotros nos puede arruinar la vida, imaginaos a los que no tienen recursos» https://t.co/80bUxiVVvn — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 6, 2021

«Si a mí, que estoy bien posicionado, me pueden destrozar, imagínate a la gente sin recursos. Te puede destrozar», dijo el presentador de ‘Sálvame’, haciendo referencia a todas las familias que actualmente viven una situación económica delicada en nuestro país.

“Si nos hubiesen avisado, no se habrían producido los grandes cataclismos que se ha producido en este país. Hay gente en la ruina», ha reflexionado el reconocido presentador catalán.

Para concluir su intervención, ha señalado que: «Habría que hablar de las bonificaciones que se llevan inspectores por abrir o cerrar expedientes». De esta forma, el presentador zanjó sus declaraciones, que durante todo el programa han sido tan aplaudidas como criticadas en las redes sociales.