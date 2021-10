Kiko Rivera e Isabel Pantoja han dado una pequeña tregua a su sonada guerra mediática. Hace cerca de un año, madre e hijo se distanciaban tras la entrevista que concedió el DJ en Sábado Deluxe donde confesó que padecía una depresión. Han pasado muchas cosas desde entonces, y el cantante y la artista llevaban sin verse hasta hace unos días, debido al fallecimiento de doña Ana. Parece ser que ese reencuentro ha sido un punto de inflexión para poder solucionar sus problemas. Es viernes, Kiko ha terminado por confirmar que la relación con su madre está mejor que hace unas semanas.

El intérprete de Cicatriz ha acudido este viernes a la presentación de los premios Radiolé, galardones que se celebrarán el próximo 29 de octubre a las 21:00 horas en Sevilla. Durante la rueda de prensa, el artista ha hecho unas conmovedoras declaraciones que han apuntado directamente a Isabel Pantoja. “¿Te imaginas que tu madre se planta en los premios?», le preguntaban los periodistas. En ese momento, no puede evitar emocionarse y ha invitado públicamente a su mader a la gala. Eso sería maravilloso, con el momento que estoy viviendo ahora…Solo de pensarlo me entran ganas de llorar. Mamá, si estás escuchando Radiolé, me encantaría que estuvieses allí conmigo. Voy a actuar por primera vez en esos premios. Para mí seria un placer tenerte allí. Igualmente, se lo diré personalmente también» ha explicado.

Cuando ha sido preguntado sobre si la relación con su progenitora, Kiko ha respondido con una tímida sonrisa que “poquito a poco”. “Quiero que sepa todo el mundo que todo a su debido tiempo”, ha añadido emocionado.

Después, ha confesado que “extraña mucho a su abuela”. Es necesario recordar que días antes de la boda de Anabel Pantoja, doña Ana falleció en Cantora tras pasar varios días hospitalizada. Un duro mazazo que ha dejado completamente desolada a Isabel Pantoja, pues siempre ha estado muy unida a su madre. “Bueno todo el mundo lo sabe, pero para mí, mi abuela ha sido una persona muy importante en mi vida. Ella me está dando fuerzas para todo lo bonito que me está llegando. El single va muy bien, estoy en la presentación de unos premios… desde el cielo me llegan buenas energías. Eso es lo importante y con lo que me quedo”, ha continuado diciendo Kiko Rivera.

Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre el nuevo enfrentamiento con Anabel Pantoja. «De verdad, no he venido a hablar de eso…», ha explicado el hijo menor de Paquirri. «Lo único que me gustaría es que todo el mundo sea feliz y que me den el premio a mí», ha terminado diciendo con el humor que tanto le caracteriza. De esta manera, se abre un nuevo capítulo en el entramado familiar entre Kiko Rivera y su madre, pero sin olvidar los asuntos pendientes que tiene su prima, quien se casó hace una semana con Omar Sánchez en la isla La Graciosa.