Cuando parece que Isabel Pantoja y su hijo Kiko podrían reconciliarse, un nuevo conflicto separa al dj de su prima Anabel. Madre e hijo llevaban más de un año sin hablarse, sin verse, ni abrazarse. Ni una llamada de teléfono, ni un mensaje; nada. La distancia crecía imparable, pero el fallecimiento de Ana Martín Villegas, madre de la artista y abuela de Kiko, a quien ambos adoraban, el pasado 28 de septiembre, rompió el hielo que congeló su relación trece meses atrás con un sentido abrazo en Cantora. Ahora el problema es entre los primos Anabel y Kiko.

Nada más saber de la muerte de su abuela, Kiko pensó en volar a su lado. El destino quiso que doña Ana -como los medios siempre la han llamado – se fuera tan solo 3 días antes de la fecha prevista para la celebración del enlace de Anabel Pantoja con Omar Sánchez, quienes ya tuvieron que posponer anteriormente la boda por la pandemia. La noticia sorprendía a los nietos en la bella isla canaria de La Graciosa. Todos decidieron viajar hasta Cantora, la finca que Paquirri compró en los setenta en Medina Sidonia (Cádiz), en cuanto pudieron tomar un vuelo que los trajera para dar el último adiós a su “yaya”. En medio de la confusión y tristeza – la abuela había fallecido 1 día antes de ellos saberlo – unas palabras de la novia, antes de partir, molestaron a Kiko hasta tal punto que podría ser una nueva ruptura entre primos.

El hecho de que Kiko dejara de seguir a Anabel en redes, parte del código emocional de su generación, significa que algo va mal entre ellos y, por supuesto, el que dj quiere que se sepa. La polémica crece cuando Anabel declara en el programa Sábado Deluxe que desde su vuelta a la isla no ha sabido nada de su primo y que ni siquiera la ha felicitado tras la boda. Yo misma le pregunté durante la conexión si habían hablado y contestó que solo con Irene, que ella no había querido molestar a nadie y que no podía hacer más. Las primeras filtraciones apuntan más alto y señalan que mantuvieron una conversación en la que Anabel aconsejaba a Kiko no ir a Cantora porque “no iba a ser bien recibido” y que fue Raquel Bollo la que le insistió en que tenía que ir a ver a su madre en esas circunstancias. No entendía nada. Todo tan extraño.

Decido contactar con Kiko Rivera. Anabel ya había hablado. El dj está triste. Sí ya sé que está promocionando su ultimo sencillo “Te extraño”, pero la muerte de su abuela le ha dejado muy tocado por dentro. Uno de sus refugios es el trabajo. Llevaba mucho tiempo sin verla y su muerte le ha removido todo lo que ha vivido en este último año de ruptura con su madre. Se siente engañado y se ha propuesto averiguar cómo han administrado su herencia. Ir contra su tío Agustín fue el primer paso. A su madre ya le ha pedido alguna explicación de manera oficial y, de momento, no han aclarado nada. Ahora las cosas pueden cambiar y firmar la paz. “Así será si Dios quiere. Poco a poco”, me dice. Pinta bien, supongo.

Pero el conflicto ahora es con Anabel. “Nada más enterarme de que muere mi abuela, yo me vengo abajo como es normal. Por mi cabeza pasan muchas cosas, lógicamente”. Y aquí viene la bomba: “Anabel me dice que ha hablado con mi madre y que le ha dicho que no vaya, por lo tanto, ella me aconseja que es mejor no ir porque no me van a abrir la puerta”. El dj continúa explicándose: “Yo ya tenía mi decisión tomada y era ir, tal y como hice, pero Raquel sí que me dio el consejo de ir y aunque ya tuviera la decisión tomada, en esos casos un buen consejo sirve de mucho. Es respetable que yo decida no tener ganas de fiesta al igual que lo es la decisión de Anabel”.

Todos regresaron de vuelta a la isla para celebrar la boda, a excepción de Kiko. Su mujer, Irene, se reunía con él en Sevilla, tras cancelar su asistencia y la de sus hijas. “Se me olvidaba”, me apunta Kiko para terminar y escribe: “Cuando llego a Cantora nada de lo que había dicho mi prima era verdad… Por lo que yo sentí allí dentro”.