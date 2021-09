Kiko Rivera, camino a Cantora mientras Agustín e Isabel Pantoja discuten por su visita

Kiko Rivera ha tomado una decisión que puede desatar una guerra en el clan Pantoja: va a viajar hasta Cantora para despedirse de su abuela. Las aguas bajan muy revueltas por la familia y puede que la muerte de doña Ana signifique un punto de inflexión. Después de denunciar que desde la casa de su madre se habían dado «órdenes expresas» de que nadie entrase a la casa y de no informarle del fallecimiento, el Dj ha cogido el toro por los cuernos.

Ha escuchado a su corazón y va a viajar desde la isla de La Graciosa, donde se encontraba para acudir a la boda de Anabel Pantoja, prevista el próximo 1 de octubre, hasta Cádiz para tratar de entrar en la finca donde ha fallecido su abuela de su abuela. Kiko Rivera va a coger un avión que salga desde Lanzarote junto a su hermana Isa, su prima Anabel y Raquel Bollo para aterrizar en la península en las próximas horas.

Ha sido el propio Kiko Rivera quien lo ha confirmado a través de un mensaje de audio enviado por WhatsApp a Kiko Hernández. El colaborador de Sálvame ha obtenido permiso del hijo de Isabel Pantoja para emitirlo en directo. En él se escucha al sevillano muy afectado, hablando de su decisión y contando que quiere abrazar a su madre: «He tomado la decisión porque no puedo estar aquí. Al final hoy se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre de la manera que sea se le ha muerto su madre. Voy a ir a Cantora independientemente si mi abuela esta incinerada o no. Si me dejan pasar le daré un abrazo a mi madre y si no me dejan pasar me iré igualmente». Kiko zanja su mensaje anunciando su disposición a enterrar el hacha de guerra con su madre: «Es el momento de apartar ciertas cosas y tirar para adelante», ha sentenciado.

La decisión del marido de Irene Rosales podría haber generado un cisma en la familia, muy tocada por el fallecimiento de doña Ana. De hecho, es posible que Kiko no sea bien recibido en Cantora. Chelo García-Cortés ha informado en el programa de sobremesa de Telecinco que Agustín e Isabel Pantoja se habrían enzarzado en una discusión por su visita. Su tío no está por la labor de dejarlo pasar, mientras que su madre sí quiere permitirle la entrada. Son momentos de muchísima tensión entre los Pantoja. «Ha muerto mi madre, no la de él, por lo tanto, yo tengo derecho a decir quién entra y quien no», habría asegurado el hermano de la artista, que no está dispuesto a recibir a su sobrino.

Otra de las cuestiones que más polémica ha generado es el enlace de Anabel Pantoja. A pesar de que en un primer momento se había insinuado que la sobrina de la cantante iba a cancelar su celebración en Canarias, parece que sigue adelante y que es probable que incluso se le rinda un pequeño homenaje.

La madre de Isabel Pantoja falleció en la madrugada del martes y está previsto que sea incinerada en torno a las 20:00 horas de hoy en Jerez.