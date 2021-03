Lolita Flores y Paquirri: todo sobre su breve historia de amor

Este viernes Kiko Rivera continúa con sus entrevistas en su programa online, ‘En casa con Kiko’. Por el formato que se puede ver primero en Twich y luego en Youtube, ya han pasado numerosos rostros conocidos como Bertín Osborne, Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Sofía Cristo, entre otros. Esta misma tarde Lolita Flores se convertirá en la nueva invitada al proyecto del marido de Irene Rosales. Es necesario recordar, que la artista mantuvo un breve romance con Paquirri, padre del DJ. De hecho, fue algo polémico, ya que mientras ella aseguraba que mantenían una relación, el torero lo desmentía por otro lado. “Somos amigos, nos reímos, nos lo pasamos bien”, llegó a decir el diestro a la prensa mientras la hija de ‘La Faraona’ admitió que estaban saliendo juntos.

Corrían los años 80 año cuando esta bomba salió a la luz y alteró el panorama de la crónica social de nuestro país. De hecho, generó mucha controversia porque cuando se dio a conocer que Francisco Rivera Ordóñez y Lolita eran pareja, la relación no estuvo bien vista, ya que por aquel entonces todavía no se había hecho público el divorcio de Paquirri y Carmina Ordóñez, mejor amiga de la intérprete de ‘Sarandonga’. Por su parte, Lola Flores, madre de la cantante tampoco veía bien el noviazgo.

Y es que ‘La Faraona’ sabía que, además de estar con su hija, el diestro también se veía con una actriz, que por aquel entonces se encontraba en la cúspide de su carrera, Bárbara Rey. Fueron varios medios, los que se hicieron eco de esta noticia y llegaron a publicar varias fotografías de ellos dos juntos, dejando en un segundo plano a Lolita, que seguía muy enamorada del torero. Al poco tiempo, de negar lo evidente, terminó la relación, ya que el progenitor de Francisco y Cayetano Rivera comenzó una historia de amor con Isabel Pantoja.

La tonadillera reveló durante su paso por ‘Supervivientes’ cómo fue el momento en el que conoció al amor de su vida, que más tarde perdería la vida por una brutal cornada en Pozoblanco -26 de septiembre de 1984-. “Fue en mayo de 1980 cuando José María Manzanares me invito a una corrida, pero yo no sabía quién toreaba”, dijo la intérprete de ‘Marinero de Luces’. “Su mirada se cruzó con la mía y… yo no sé lo que me entró por el cuerpo”, confesó Isabel.

La ‘maldición’ de Lola Flores a Isabel Pantoja

Pasó un periodo corto de tiempo desde que Paquirri y Lolita terminaron su relación, cuando ya había iniciado otra con Isabel Pantoja. Según cuenta la leyenda, la noche en la que la hermana de Rosario iba a debutar en el Florida Park de Madrid, de repente, entre el público aparecieron el diestro junto a su nuevo amor. En esos instantes todas las miradas se dirigieron hacia la tonadillera y, Lolita perdió todo el protagonismo, tal y como afirmaron varios testigos. Al ver la situación, ‘La Faraona’ se fue directa hacia la madre de Kiko Rivera con un dedo amenazante y le espetó: «Te juro, y esto lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija un día como hoy lo vas a pagar toda la vida, Isabel Pantoja». Sin embargo, recientemente la intérprete de ‘No Renunciaré’, dejó claro que eso no fue así y que fueron solo unos rumores. «¡Se acabó! Mi madre no echó ninguna maldición ¿vale?», dijo molesta la artista que se ha convertido en la nueva invitada al programa de Kiko Rivera.