Kiko Rivera a Agustín: «Todavía no se ha enterado de que Cantora no es su casa»

Alta tensión en la familia Pantoja y otra vez que Kiko Rivera tiene mucho que decir. Un nuevo suceso entre sus miembros ha hecho que vuelvan a volar cuchillos. Era Belén Esteban quien soltaba la bomba en ‘Sálvame’ hace dos días: Agustín Pantoja no había dejado entrar en Cantora a su hermano Bernardo, que se desplazó hasta la finca junto a un amigo con el objetivo de ver a su madre. Pero el hermano de la tonadillera se negó a dejarle pasar. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Chelo García-Cortés trató de aportar más luz al asunto y llamó en directo a Bernardo Pantoja. Este negó la información: «¿Cómo me van a impedir la entrada en Cantora para ver a mi madre?», decía muy alterado antes de colgar al teléfono. ¿Quién miente? Para descubrirlo, Belén Esteban llamó a su programa para revelar su fuente: Me la da Kiko Rivera porque quiere que se sepa. «Yo hablo con Kiko Rivera y él quiere que se sepa que a su tío Bernardo no lo dejan pasar». Se armó el quilombo.

Fue entonces cuando Kiko Rivera decidió llamar al programa de Telecinco para aclarar todo, aunque lo consiguió fue echar más leña al fuego a la herida ya abierta en la relación con su familia: «Mi tío Bernardo está mintiendo para no ‘enmarronarse’, no quiere meterse en más líos. Mi tío Agustín dejó a mi tío Bernardo en la puerta y eso es así aquí y en Pekín», insistía el Dj.

Kiko estaba absolutamente furioso y no piensa callarse más. Está harto del comportamiento que está teniendo su tío, quien cree que es una mala influencia para su madre: «Este señor todavía no se ha enterado que esa no es su casa», decía muy cabreado. Según él, el motivo por el que Agustín Pantoja no dejó entrar en su casa a su propio hermano es porque Isabel Pantoja le debe una gran cantidad de dinero al individuo que acompañaba a Bernardo. Aunque el marido de Irene Rosales no quiso especificar la cifra, Belén Esteban sí que la desveló: 65.000 euros.

¿Nueva deuda para Isabel Pantoja? Recordemos que hace unos días se personó un empresario sevillano en la finca de Cantora que exigía que la tonadillera le pagara una deuda contraída con él hacía 6 años. A este hay que sumarle la señora de 81 años que regentaba un quiosco en Sevilla y que sacó dispuso todos sus ahorros (86.000 euros) cuando le pidieron ayuda para pagar la multa judicial de la cantante. Las deudas parecen acorralarla.

Cabe recordar que no es la primera vez que Kiko Rivera dispara con bala contra Agustín: «No le tengo miedo. Le recuerdo que está en mi casa y que si sigue ahí es porque está mi abuela. Me gustaría ver cómo mi madre actúa sin su hermano al lado», confesaba en su visita a ‘Domingo Deluxe’ el pasado mes de enero. Por otra parte, la relación con su madre va de mal en peor. Después de que trascendieran unas palabras de Isabel Pantoja a la revista ‘Semana’, en las que aseguraba que «Kiko hace todo esto por dinero», su primogénito no se quedó callado y volvió a tildarla de «ruin y rastrera».

El panorama no puede ser peor para la familia Pantoja. Los bandos están claramente diferenciados desde hace tiempo y la solución al conflicto parece ser una quimera. Ahora la duda está en saber si Isabel y Agustín Pantoja romperán su silencio de una vez por todas. Desde que estallase la pandemia viven recluidos en Cantora, la finca de la polémica, aunque bien es cierto que la tonadillera ha salido en algunas ocasiones para quedar con amigas y hacer algún trámite.