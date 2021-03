Acudir como invitado a ‘Un año de tu vida’, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur, implica pasar una noche llena de emociones y sorpresas. Lolita Flores así lo experimentó el lunes cuando se sentó junto a la presentadora y disfrutó de una velada en la que no faltaron las lágrimas, las risas y, por supuesto, las confesiones. La polifacética actriz lo dio todo: lloró y además contó un detalle de Isabel Pantoja hacia ella que no se le ha olvidado. Algo de lo que fue testigo Charo Reina, quien precisamente también estuvo presente durante la visita de la hija mayor de Lola Flores al programa de la autonómica andaluza.

La sorpresa llegó de la mano de su propia madre. Lolita tuvo la oportunidad de escuchar unas palabras inéditas de ‘la Faraona’ durante una entrevista concedida a Tico Medina hace ya treinta años. En ella confiesa la pasión que siente por sus tres hijos, y muy especialmente con la mayor de la que decía que era «madrera y padrera de verdad». «Ella por mí siente predilección, dice que soy su amiga, que soy su amante, que soy su novio, que soy su hermana, que soy su hija. Que yo soy todo para ella. Y yo vivo también para ella», admitía la gran Lola Flores. «Sé que la hago feliz y hago todo lo posible por verla feliz estando siempre a su lado cuando ella me necesita (…) Estire de donde estire y se enfade quien se enfade yo dejo todo, incluso a mis dos hijos a los que quiero tanto como a ella. Los puedo dejar en un momento dado por estar al lado de ella porque sé que mis hijos no se enfadan».

Tras oír estas palabras de su madre Lolita no podía evitar llorar: «Vaya tela, esto no lo había escuchado nunca», reconocía. «Fue mi referente y fue mi amiga, y por eso tuve el privilegio de conocerla tanto. La conocía muchísimo porque he trabajado mucho con ella, porque hemos hablado mucho, porque hemos peleado mucho. He dormido con ella y nos hemos reído muchísimo». La conexión de ‘el Pescaílla’ y Lola Flores con sus hijos era máxima, todos sentían pasión los unos por los otros como así quedó patente durante la época dorada de ‘El Lerele’. «A mi madre le contaba absolutamente todo y mi padre se enteraba de todo porque ella luego se lo contaba».

Muy emocionada, Lolita admitió además que «sabía que me quería, pero después de 26 años que ya no está aquí, me emociona escucharla decir eso. La echo de menos más que nunca. Si ella hubiera visto todo lo que he conseguido: un Goya, premios de teatro», decía confesando además que si ahora tuviera la posibilidad de volver a estar frente a frente con ella, «tendríamos una conversación de dos amigas con vivencias muy parecidas».

La Isabel Pantoja amiga

Lolita e Isabel Pantoja fueron grandes amigas. A pesar de que la mayor de los Flores salió con ‘Paquirri’ y este terminó casándose con la tonadillera, el paso del tiempo lo puso todo en su sitio y siguieron siendo amigas. Toñi Moreno quiso saber en qué punto está esta relación. Hace unas semanas la cantante admitió no reconocer a la intérprete de ‘Marinero de luces’, pero sí quiso desvelar un bonito detalle que tuvo con ella y que no ha olvidado. Fue en El Rocío, Lolita salía con el presentador Juan y Medio y, tras una discusión, esta terminó llorando y se encerró en su habitación. «No bajaba, no bajaba», decía entonces Charo Reina, presente en aquel momento.

Isabel Pantoja sacó su temperamento y tras un «aquí no llora nadie porque estamos en El Rocío», se fue, en pijama y con la melena suelta, en busca de Lolita. «Como no abría la puerta, saltó de balcón a balcón por la fachada de la casa, la sacó de allí a empujones y nos fuimos todas al patio a hablar con ella». La cantante de ‘Sarandonga’, que no ha olvidado este detalle de la artista en un mal momento, solo tuvo buenas palabras para la madre de Kiko Rivera: «Es sencilla, amiga, normal, simpatiquísima».