La segunda entrega del documental de Rocío Carrasco en el punto de mira. Esta tarde en Viva la Vida, Ana María Aldón ha hablado sobre este asunto que ha vuelto a colocar a su marido en el ojo del huracán. Hace unos días, la revista Diez Minutos revelaba en exclusiva que Gloria Camila quiere interponer una demanda judicial a su hermana, La fábrica de la tele y Mediaset por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamental de su madre, Rocío Jurado. Hecho que ha causado un gran revuelo. Ante lo sucedido, este sábado, Ana María Aldón se ha pronunciado al respecto en Viva la Vida, formato presentado por Emma García.

“Gloria está en todos sus derechos como hija ilegítima que es por salvaguardar el honor y el derecho a la intimidad de lo que dejara o no su madre”, ha comenzado diciendo Aldón. Instantes después, la presentadora le ha formulado la siguiente pregunta: “Pero en esta situación, ¿Gloria Camila quiere proteger a su madre o a su padre?”. “A su padre lo protege ella siempre en cualquier momento”, ha dicho tajante. «Ella no trata de proteger a su padre. Ella protege unos documentos que deja su madre en los que cuenta cosas de su vida íntima y tiene derecho a conocer antes de que se divulguen», ha explicado la mujer del torero.

«Esto es mi opinión. No le he preguntado a ella. Si yo estuviera en su lugar haría lo mismo», ha añadido. Los colaboradores que se encontraban en el plató han dicho durante su intervención que bajo su punto de vista este movimiento por parte de la joven podría ser una «estrategia». «No le metáis en esto a él -hace referencia a José Ortega Cano», ha dicho Ana María muy molesta.

La cosa no ha terminado ahí porque Terelu Campos no ha dudado en expresar lo que siente y en dar la cara por su amiga, Rocío Carrasco. «Hay algo que me llama poderosamente la atención. Que todo el mundo se está poniendo el parque antes de que salga el grano», ha reflexionado muy segura. «Yo pondría mis manos en el fuego y no me las quemo que Rocío Carrasco no va a violar la intimidad de su madre. A partir de ahí, ¿por qué tanto miedo y tantas cosas judiciales?», ha indicado.

«Perdón, hace unas semanas nadie reconocía que Rocío Jurado había escrito nada a las pocas semanas la familia ya sabía que había escrito y ahora después de quince años de la muerte de Rocío, todo el mundo quiere ver los papeles. Este tiempo de atrás a nadie le ha interesado lo que tenía en su poder Rocío Carrasco -hace referencia a los manuscritos de la artista-«, ha contado con ironía. «Por las conversaciones que yo he tenido con mi hermana Rocío yo me equivocaría mucho, pero no lo creo, sé que hay contenido que yo creo que no se va a revelar jamás en la vida por decisión propia de Rocío Carrasco», ha explicado la hermana de Carmen Borrego.

Ana María Aldón ha querido responder a estas declaraciones y ha expresado que ella había visto una entrevista a Rocío Jurado. «Ella dice que sí que está escribiendo alguna cosa, pero que no le gustaría que saliera a la luz porque ella ha trabajado muchísimo y no quiere que su vida se convierta en un chisme. ¿En qué se va a convertir si hay algo que ha dejado y lo van a hacer público?», ha comentado la exconcursante de Supervivientes. «Ahí está vuestro nerviosismo», ha sentenciado la madre de Alejandra Rubio.