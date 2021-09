Este sábado se celebró en Chipiona un homenaje en honor a Rocío Jurado. La artista, que falleció a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía, hubiese cumplido 77 años. Durante la jornada se celebraron varios actos a los que acudieron Amador y Gloria Mohedano, José Ortega Cano, Gloria Camila y, Rocío y David Flores, aunque llegaron algo más tarde. Sin embargo, una de las grandes ausencias fue la de Ana María Aldón, aunque no es de extrañar porque la diseñadora no suele asistir a este tipo de eventos familiares. Durante su paso por ‘Viva la Vida’, la tertuliana ha tenido que hacer frente a numerosos comentarios entre los que se encontraban que había algunos compañeros que no comprendían que no hubiera ido junto a su marido a la localidad gaditana.

“Lo que llamaría la atención es que yo estuviese porque no he ido nunca”, ha dicho sincera. Ha sido entonces cuando Terelu Campos ha intervenido. “No te lo tomes como un ataque Ana, pero yo pienso que tu tienes un peso y una estabilidad emocional que a mí personalmente no me parecería raro que tu pudieras acompañar a Ortega Cano”, ha explicado la madre de Alejandra Rubio. “No he ido nunca, no me parece oportuno presentarme yo allí ni hoy ni estos años atrás”, ha añadido Aldón. De hecho, ha asegurado que tanto el maestro como otras personas le han insistido otras veces en que fuera.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha dejado claro que no es que “no me apetezca”, sino que por “respeto” no asiste. “No hay nadie ni ninguna persona que me haga sentirme incómoda. Todos los años se hace una ofrenda floral, pero este año ha habido una reunión de toda la familia”, ha revelado Ana María.

Parece que la calma todavía no ha llegado a la vida de la colaboradora y su marido, José Ortega Cano. Primero se contagiaron de coronavirus y meses después Rocío Carrasco sorprendía con una docu-serie en la que hablaba tras veinte años en silencio. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí porque el próximo otoño se lanzará la segunda entrega titulada, ‘En el nombre de Rocío’. En los nuevos episodios, la hija de ‘La más grande’, relatará los motivos por los cuales se terminó distanciando de algunos miembros de su familia como su tío, Amador Mohedano, sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, y José Ortega Cano, entre otros.

Debido a este enfrentamiento familiar, Rociíto tampoco asistió al tributo que se realizó a su madre en su ciudad natal. “Nosotros siempre hemos esperado a Rocío Carrasco”, afirmó Amador.