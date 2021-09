Kiko Rivera da el último parte de salud de su abuela, Doña Ana

Los problemas no cesan para Kiko Rivera. Este viernes, Kiko Hernández revelaba en directo en ‘Sálvame’ que su abuela, doña Ana había sido ingresada en un hospital de Cádiz debido al empeoramiento de su estado de salud. Noticia que el cantante recibió por parte del colaborador del citado formato, ya que no se habla con la tonadillera. A través de las redes sociales, el hijo menor de Paquirri ha querido hablar sobre este tema. “Sois muchos los que me estáis preguntado por el estado de salud de mi abuela. Yo no lo sé… Ya sabéis que yo no me hablo con mi familia y tampoco nadie me ha avisado. Me he enterado al igual que todos vosotros”, ha indicado el artista.

“Tanto yo como mi prima Anabel, que ayer estuvimos hablando sobre ello… me tiene un poco angustiado, la verdad”, ha confesado Kiko. El hermano de Isa Pantoja ha revelado a sus seguidores que ante esta delicada situación que tiene delante “no sé muy bien cómo actuar”. “Vamos a ver si nos podemos enterar de alguna manera más certera, aunque bueno, las cosas están como están… No sé qué deciros chicos. Es una situación muy extraña”, ha terminado diciendo. Por su parte, la sobrina de Isabel Pantoja, que pronto pasará por el altar para darse el esperado ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez, no se ha pronunciado al respecto.

Hernández, reveló este 17 de septiembre que “Hay preocupación con la madre de Isabel Pantoja”. Además, añadió que una enfermera le dio un “parte espeluznante”. Al enterarse de lo ocurrido, Kiko no dudó en llamar al hijo de la cantante, ya que sabe que desde hace casi un año no mantienen relación. “Se puso de los nervios y fíjate que está alejado”, contó el colaborador. Cuando el televisivo avisó al cantante de lo sucedido salió «corriendo del estudio de grabación en el que se encontraba para intentar localizar y que le explicaran algo».

Por si fuera poco, Kiko Hernández también tuvo que alertar a Anabel Pantoja, quien en ese preciso instante se estaba dando el ‘sí, quiero’ por lo civil junto a su pareja, ya que no será hasta dentro de unas semanas cuando hagan la celebración por todo lo alto. “Me vi en la obligación moral de avisar a Anabel”.

Esta no es la primera vez que Doña Ana atraviesa un complicado estado de salud. En 2019, la madre de la intérprete de ‘Marinero de luces’ sufrió un ictus que se repitió horas después. Dos días después de que se diera a conocer que la madre de la cantante se encuentra bajo cuidados médicos, no han transcendido más detalles ni en qué punto se encuentra su progenitora.