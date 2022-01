Ha llegado el turno de Maite Zaldívar. Después de dos semanas de testimonios protagonizados por Julián Muñoz en No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, su exmujer ha sacado a la luz Maldita la hora, una docuserie en la que echa la vista atrás para recordar el romance con el que fuera su marido y cómo todo lo que parecía idílico se acabó con la llegada a sus vidas de Isabel Pantoja.

Pese a que fueron muchos los rumores sobre el conocimiento de Zaldívar de la infidelidad de su marido con la tonadillera, ha sido ella misma quien ha querido desmentirlos y explicar cómo sucedió todo: “A mí la vida me cambia cuando aparece esta señora. Aunque la gente piense que yo lo sabía, no era así. Yo soy como cualquier cornuda de este país y de muchos países, fui la última en enterarme. Me enteré de muchas cosas después de separarme”, comenzó contando. Y es que aunque durante toda la entrevista con Paloma García-Pelayo ha intentado evitar pronunciar el nombre de la madre de Kiko Rivera, lo cierto es que ésta ha estado muy presente: “La que me rompe la vida es esa señora. Si te quieres llevar al hombre, llévatelo, pero deja de hacer daño a la familia porque eso es de ser un mal ser humano. (…) Si tú no tienes familia, cómpratela, pero no vengas a robarla. Porque lo que hiciste fue robar a mi familia”, declaraba con contundencia.

Las palabras de odio hacia la artista no quedaron ahí, y siguió arremetiendo contra ella varias veces: “Que esta señora diga que cuando ella conoció a Julián Muñoz era libre, eso es mentira. Él estaba ocupado, y ella se coló dentro. Él estaba bien ocupado”. Además, asegura haber tenido ciertas sospechas sobre la relación extramatrimonial de su marido, aunque éste siempre se lo negó: “Yo he llorado mucho porque pensé que estaba viendo cosas donde no tenía que verlas. Pensé en ponerme en manos de profesionales. Pensaba que estaba loca y que estaba haciendo mucho daño. Me sentía muy mal”, decía visiblemente apenada. Y es que aunque la infidelidad pueda asociarse a una crisis en el matrimonio, Maite ha asegurado que la pareja no estaba atravesando ningún altibajo: “Mi matrimonio no estaba en crisis. Yo sé lo que tenía y no estaba en crisis. (…) Me entero porque es muy torpe. Se la perdoné. Fue mucho antes de ser teniente de alcalde. Yo a ese hombre le vi destrozado”, desvelaba. Aunque no pareció tener tantos miramientos con Isabel, a quien señala como culpable de todo el mal causado: “Ella en ningún momento tenía la intención de ser honesta con nadie. Una mujer hacer ese daño a otra mujer… Eso no se hace”, insistía. Aún así, cree que Julián dio un giro de 180 grados en 2002, momento en el que asegura que empezó el romance entre él e Isabel: “Noté un gran cambio. Empezó a ser una persona distinta”.

No obstante, el paso de los años ha conseguido hacer que Zaldívar entierre el hacha de guerra con el que fuera su marido, aunque no con Pantoja: “Al principio de mi separación todo era dolor y rabia. Ahora ya no. Yo perdoné a Julián en su momento. Está muy perdonado. Que los días que viva lo haga en paz. A la otra parte no la voy a perdonar nunca. Jamás”, finalizaba con total claridad.