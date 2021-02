‘Sábado Deluxe’| El impactante testimonio de Maite Zaldívar sobre su estancia en la cárcel

Este sábado se ha sentado para conversar con Jorge Javier Vázquez en el ‘Deluxe’ Maite Zaldívar, exmujer de Julián Muñoz. Ha querido repasar cómo fue su estancia en la cárcel durante los dos años y medio en los que tuvo que estar encerrada. Además, también ha confesado cómo se sintió cuando Isabel Pantoja llegó a su vida y ha llegado a afirmar que la tonadillera es “gafe”. Pese a que se han vivido momentos de lo más desgarradores durante la entrevista, la invitada se ha mostrado relajada y tranquila.

Maite Zaldívar ingresó en prisión en 2014 tras ser condenada por el Tribunal Supremo y tuvo que pagar una multa de 1.7 millones de euros como autora de un delito de blanqueo de capitales. «Me ahogaba en prisión, acercaba la cara a los barrotes y cogía aire. Era durísimo pensar cómo lo estarían pasando con sus dos padres en prisión», ha dicho la exmujer de Julián Muñoz pensando en sus dos hijas. También ha recordado cómo fue el día de su detención y cómo sus hijas fueron corriendo tras el coche. “Se me partió el corazón. Fue de película”, ha explicado.

Además, también ha dado detalles de cómo fue su vida mientras estuvo entre rejas. «Pagué toda la condena personalmente, dos años y medio. Nunca te puedes acostumbrar a vivir en la cárcel, pero aprendí a vivir en ella el tiempo que me tocaba. A mí fueron a verme mis nietos a la cárcel, la realidad no hay que ocultarla», ha contado Maite con los ojos vidriosos al recordar aquella época en la que Julián Muñoz e Isabel Pantoja también ingresaron en prisión. La invitada ha mostrado mucha entereza al hablar de este episodio de su vida que jamás pensó que llegara a ocurrir. «Tuve la suerte de tener muy buena gente alrededor, al principio había personas que no me tragaban y a los dos días ya jugábamos al parchís juntas. Allí, fui a todos los cursos, hablaba con psicólogos, los médicos…», ha relatado ante la atenta mirada del presentador y de los colaboradores.

Durante los años en los que tuvo que cumplir condena, Maite también vivió momentos agradables. “Me he reído mucho también”, ha contado con una leve sonrisa. “Quería normalidad dentro de la que podía tener. Cuando mis hijas venían a verme me arreglaba mucho y luego me derrumbada, pero tenía gente que quería”, ha explicado mientras ha terminado confesando que el olor de la cárcel “es terrible”. «Un día una presa prendió fuego al colchón y pasé miedo (…). Pero hay buena gente, yo he estado en la cárcel y soy buena gente», ha revelado sobre lo que sintió durante esos complicados años. Zaldívar, también ha querido confesar que aún tiene alguna secuela de esta etapa de encierro. «He estado mucho tiempo durmiendo con la luz encendida y tener la puerta cerrada me cuesta trabajo… Cuando me dejaron en libertad me sentí como un pájaro que me abrían la jaula para salir volando, llegué a casa y solo quería estar con mi gente», ha sentenciado.

En relación a la figura de Isabel Pantoja en su vida, Maite Zaldívar se ha mostrado tajante en todo momento. “No voy a decir que me robó a mi marido, pero sí me robó mi vida y a mi familia. Yo no sabía que la cornuda era la última en enterarse hasta que me pasó. Lo peor de mi vida desde que apareció ella ha sido ella, es lo peor que me ha pasado en mi vida”, ha dicho muy seria. También ha dado a conocer que ya ha perdonado al padre de sus hijas y que pasaron la Nochebuena juntos. “Está muy escacharrado”, ha añadido con humor.