El mes de enero siempre es uno de los más especiales para Lourdes Montes. Con las celebraciones de Año Nuevo y el día de Reyes y el posterior cumpleaños de su hijo Curro, la diseñadora ha puesto el broche de oro al primer doceavo del año con su cumpleaños. Fue ayer mismo cuando la esposa de Fran Rivera sopló 38 velas de la mejor manera posible: celebrando los éxitos personales y profesionales en compañía de sus seres queridos.

Muchos han sido los allegados a Lourdes que han querido dejar constancia del cariño que sienten por ella en un día tan especial a través de sus redes sociales. Durante el pasado viernes las redes sociales de Montes se llenaron de muestras de cariño, aunque sin duda uno destacó sobre el resto. Pese a ser hija únicamente de su marido, Cayetana Rivera guarda una estrecha relación con la actual esposa de su padre, motivo por el que no ha querido pasar por alto una fecha tan especial y ha querido expresarle su amor a través de su Instagram. La joven compartió una preciosa imagen de ambas durante una fiesta a la par que le dedicó un breve mensaje cargado de sentimientos: “HAPPY BIRTHDAY. Te quiero”, escribió Cayetana junto a un corazón morado bajo una instantánea que tuvo lugar durante el pasado mes de diciembre. Fue ahí cuando ambas acudieron junto al hijo de Paquirri a la famosa celebración organizada por Moët & Chandon en el Teatro Real de Madrid, a la cual también llegaron otros rostros de lo más conocidos como el de Victoria Federica. En esa ocasión, la diseñadora hizo gala de su exquisito gusto estilístico al lucir un diseño negro con detalles en la parte superior de Isabel Sanchis, mientras que la hija de Fran se decantó por un vestido de lentejuelas doradas y manga larga. También estuvo a la altura de sus acompañantes el hermano de Kiko Rivera, que se presentó en el evento a golpe de esmoquin e intentando ceder todo el protagonismo a su esposa y a su hija.

Esta no ha sido la primera vez que Lourdes Montes y Cayetana Rivera han expresado la buena sintonía que vibra entre ellas. Siempre que han tenido ocasión públicamente, tanto una como otra no han tenido reparo en desvelar su buena relación, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta lo unidas que permanecen ambas durante el día a día. De hecho, fue durante una entrevista a ¡Hola! cuando la empresaria quiso ensalzar la figura de la hija de su marido al máximo: “He tenido mucha suerte con Tana porque es buena y cariñosa. Me lo ha puesto fácil. Me encanta tenerla en casa porque me acompaña mucho. Cuando está Tana, tengo una compañera”, aseguró felizmente para el citado medio. Además, también quiso recalcar que la joven ejerce como perfecta hermana mayor de Carmen y Curro: “Los cuida mucho y juega con ellos. Los niños quieren a la gente que les dedica tiempo y Tana se ocupa de ellos mucho”, contaba.