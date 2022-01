Fabiola Martínez da positivo en covid en pleno día de Año Nuevo

Cada vez son más los contagios por la nueva variante ómicron del coronavirus, una afección que ya ha calado en el panorama celeb hasta el punto de provocar que varios rostros conocidos de nuestro país se vean obligados a pasar la Navidad en soledad y en cuarentena. Este ha sido el caso de Fabiola Martínez, que ha empezado el 2022 de una manera diferente a la que le hubiera gustado.

La ex de Bertín Osborne se ha encargado de comunicar a sus más de 300 mil seguidores de Instagram su positivo en un test de antígenos al mostrar imágenes de la prueba tan solo unas horas después de haber dado el pistoletazo de salida al Año Nuevo. “Nos vemos en dos semanas”, escribía con un gif sobre la storie que ha conseguido preocupar a sus fans. No obstante, por el momento no ha querido desvelar más detalles sobre cómo se encuentra al haberse contagiado y si alguno de sus seres queridos lo ha cogido también.

La situación que a día de hoy vive Fabiola por el covid mucho nos recuerda a la que hace tan solo unos días vivía el propio Bertín Osborne. El presentador tuvo que pasar una Navidad completamente aislado a consecuencia del coronavirus, aunque por suerte la afección no le afectó más de lo normal y apenas experimentó síntomas más allá de la tos: “Me ponían la comida en la cocina y se iban”, aseguraba. Pero lo cierto es que su positivo estuvo presente durante la Nochebuena y el día de Navidad, lo que hizo que Bertín aprovechara unas fechas tan señaladas para centrarse en sí mismo: “Aquí en casa, aburrido, todavía con un poco de tos. Ordenando y organizando la casa, me he dedicado a la limpieza”, explicaba hace tan solo unos días.

El círculo más cercano de Bertín y Fabiola ya ha podido vivir en primera persona la parte más amarga del coronavirus. Hace más de un año, concretamente en septiembre de 2020, su hijo Kike daba positivo pese a haber acatado siempre todas las medidas y precauciones señaladas por las autoridades sanitarias para evitarlo: “Después de tanto protegernos, cuidarnos, aislarnos y hacer todo lo que nos indicaban hacer, lo hemos pillado. Con este virus hemos de aprender a convivir como nos ha pasado con muchas otras enfermedades a lo largo de la historia y esta va a ser una más de la que habremos aprendido”, reflexionaba Fabiola. Aún así, lo cierto es que en aquel momento la exmodelo vivió unos instantes de temor, ya que su hijo forma parte del colectivo de riesgo frente a la pandemia. Pese a todo, el joven consiguió recuperarse y superar el coronavirus y a día de hoy será ella quien tenga que plantar cara a un problema que ha vuelto a azotar, una vez más, en todos los rincones del planeta. No obstante, en esta ocasión los síntomas de la nueva variante son mucho más leves que en los meses anteriores, por lo que se espera que Fabiola pase unos días en cuarentena mientras se recupera de síntomas propios de un constipado.