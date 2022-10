Victoria de Marichalar se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional, especialmente, en el entorno de la moda. Hace algunos días, la nieta de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía viajaba a París para ser testigo de algunos de los desfiles más importantes de la Semana de la Moda de la capital francesa y, tras su vuelta, no faltó a una velada organizada por la revista ¡Hola!.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñaki Torres (@it_ignaciotorres)

Una noche en la que se celebraba el décimo aniversario de la edición Fashion de la publicación de la que, además, la hija de la Infanta Elena es protagonista este mes. Durante la velada se entregaron los Premios al Talento que distinguieron a la sobrina de Felipe VI por su aportación a las nuevas generaciones de la industria de la moda.

Vestida con un sofisticado diseño largo y ceñido en color azul klein rematado en plumas de Claro Couture que le sentaba como un guante, Victoria demostró una vez más por qué es todo un referente de estilo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su look fueron los complementos. La hija de la duquesa de Lugo recurrió a piezas históricas de Ignacio Torres: Unos trepadores en forma de cometa de los años 50 realizados en oro blanco y diamantes, una sortija lanzadera de estilo art decó de platino con zafiros y diamantes y, en especial, otra sortija que perteneció a su tatarabuela, la Reina Victoria Eugenia. Se trata de un anillo con rubí talla cabujón rodeado por una orla de diamantes talla antigua en montura de oro amarillo de 18K y garras de platino.

Esta sortija perteneció a la Reina Victoria Eugenia, que la llevó en su primera etapa, a principios del siglo XX, antes del exilio. Es una pieza de diario, cuyo valor excepcional reside en su pertenencia, no tanto en sus componentes, que no son especialmente relevantes. Eso sí, es una alhaja de época, con un diseño muy bonito. A esto hay que añadir que ahora cobran más relevancia las piezas vintage. La sortija pertenece al joyero Ignacio Torres y está en la actualidad a la venta, aunque todavía no se ha vendido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Guarch Joyas (@isabel_guarch)

Sin embargo, más allá de la sortija de Victoria Eugenia, lo cierto es que Victoria de Marichalar también ‘comparte’ joyas con la esposa de Felipe VI y con su abuela, doña Sofía. Precisamente en la portada de la edición de moda de la revista ¡Hola!, la hija de la Infanta Elena aparece con piezas de la joyera mallorquina Isabel Guarch, una de las firmas predilectas de doña Sofía y a la que el pasado verano también recurrió la propia doña Letizia en la tradicional recepción a autoridades que se celebró este verano por primera vez en el Palacio de Marivent.