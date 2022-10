De Vicky Martín Berrocal a Fran Rivera: los VIP dan el último adiós a Jesús Quintero

La semana comenzaba de la peor de las maneras para el mundo del periodismo. A sus 82 años, Jesús Quintero, conocido por su labor comunicativa en El loco de la colina, fallecía en la localidad gaditana de Ubrique tan solo unas semanas después de haber sido ingresado en una residencia de ancianos, concretamente en la de Nuestra Señora de los Remedios. Un durísimo varapalo tanto para sus seres queridos como para sus seguidores, que hoy han tenido oportunidad de desplazarse hasta el tanatorio de su pueblo natal. Así lo informaba el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado explicativo: “Su familia, vecinos más íntimos y amigos le darán el último adiós”, justo antes después de que el entierro tenga lugar en el cementerio municipal “junto a sus familiares más cercanos”, ya que la familia “solicita máximo respeto en estos momentos tan difíciles”.

Como no podía ser de otra manera, además de los más allegados al comunicador, muchos han sido los rostros conocidos que se han desplazado hasta el enclave mencionado para dar el último adiós a Jesús Quintero. Una de las primeras asistentes ha sido Vicky Martín Berrocal. Después de haber subido a sus redes sociales una grabación en la que el periodista se despedía con un mensaje cargado de significado (“Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco…”), la diseñadora ha hecho un hueco en su agenda para apoyar a los seres queridos del que fuera presentador en tan difícil situación.

Por su parte, Fran Rivera también ha hecho lo propio. Con rostro visiblemente serio, ropa oscura en sinónimo de luto y unas gafas de sol para ocultar su malestar, el torero no ha dudado en ir al tanatorio para también despedirse de Quintero junto a los familiares del fallecido. Además, tampoco ha tenido reparo en acercarse a los medios de comunicación para expresarles lo triste que ha sido para él esta inesperada pérdida.

A lo largo de todo el día, no han dejado de llegar al centro cultural donde yacen los restos coronas de flores y personas que quieren formar parte de una despedida a la altura del fallecido. Y no es para menos, ya que su muerte ha caído como un jarro de agua fría, sobre todo teniendo en cuenta que era algo inesperado para todos. Jesús sufría ciertos problemas respiratorios, no obstante, en la residencia en la que vivía estaba siendo arropado por el personal pertinente y por sus familiares, que permanecían a su lado en todo momento: “Es su deseo y el de la familia que, en cuanto sus condiciones de salud lo permitan, pueda regresar a su vivienda”, rezaba un comunicado que el círculo más cercano al periodista emitía durante el pasado mes de septiembre, haciendo referencia al estado de salud del comunicador centrándose primordialmente en su bienestar y en una pronta recuperación que finalmente no ha podido ser efectiva.