Así era Jesús Quintero en la intimidad: casado a los 80 años, sus dos hijas…

La vida de Jesús Quintero se ha apagado este lunes 3 de octubre a los 82 años. El mítico comunicador ha fallecido mientras dormía la siesta en la residencia de ancianos de Cádiz, si bien sufría una afección respiratoria, además de haber sido operado de una patología cardiaca en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde tuvo que permanecer en la UCI. La vida del periodista se desarrolló bajo el paraguas del hermetismo y también con ese punto excéntrico que tenía su personalidad. El nombre de uno de sus programas más famosos no era casualidad y es que El loco de la colina era exageración, era hipérbole y por momentos histriónico.

No se saben demasiados datos acerca de su vida pero sí que entre sus seres queridos tenía gente muy importante, como por ejemplo Andrea, su hija mayor, nacida en 1992 fruto de su relación con Ángeles Urrutia, primera pareja del locutor. La joven siguió los pasos de su padres y se graduó en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, se convirtió en portavoz de la familia durante los últimos años de vida de Quintero.

Jesús Quintero pasó los últimos años de su vida junto a María, una pedagoga de profesión con la que contrajo matrimonio en 2020 mediante una boda estrictamente íntima y con la única persona de su círculo más cercano. De ella dijeron que fue quien logró amainar el ciclotímico carácter del periodista andaluz y hacerle tener «una jubilación plácida y sin sobresaltos», según contaron a El Español.

La otra mujer que marcó la vida de El Loco de la Colina fue Joana Bonet, periodista de profesión también. Con ella tuvo a su segunda hija, Lola, que prefirió optar por otro camino profesional. Siendo adolescente, hizo las maletas y se marchó a Reino Unido donde estudió Políticas y Sociología. De las redes sociales de Lola se extrae que tiene mucha implicación con causas relacionadas con los derechos humanos y con la comunidad LGTBIQ+.

Una persona que le conocía bien era Javier Salvago, quien firmó varios de los guiones de programas de Jesús Quintero. Su manera de recordarlo hace unos años era una radiografía perfecta del tristemente fallecido: «Jesús es muy extremista y muy exagerado hablando. Es cierto que no pasa por una buena situación económica, pero no creo que sea tan horrenda. Y no creo que sus hijas lo hayan denunciado porque lo adoran y se llevan muy bien con él».

Su familia difundió un comunicado apenas un mes antes de su trágica muerte para informar de que había ingresado en una residencia para tratar sus problemas de salud: «Tras la aparición de algunas complicaciones médicas que requieren atención profesional y especializada, el periodista Jesús Quintero -creador de múltiples formatos de radio y televisión- ingresó los pasados días en la Residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, donde además de estar arropado por sus familiares más allegados, recibe el tratamiento diario necesario para su recuperación. Es su deseo y el de la familia que, en cuanto sus condiciones de salud lo permitan, pueda regresar a su vivienda. Agradeciendo las muestras de preocupación y aprecio recibidas por muchos españoles en estos días, rogamos el máximo respeto a su intimidad en estos momentos, con el objetivo de facilitar su rápida mejoría», rezaba el escrito. Descanse en paz.