La sorprendente reacción de Eva González ante la nueva faceta musical de Fran Rivera: “¿Qué es eso?”

Una nueva temporada de La Voz está a la vuelta de la esquina, y qué mejor manera de darle la bienvenida que con una presentación por todo lo alto. Durante esta misma mañana, Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López y Eva González se han reunido en la sede de Antena 3 para hacer una reaparición pública después del verano con motivo de la vuelta del talent show en el que participan. Una jornada muy especial en la que la presentadora se ha mostrado más sincera que nunca, haciendo un recorrido tanto por el ámbito profesional como por el personal en una entrevista que ha concedido a los periodistas de Gtres.

En la charla en cuestión, la esposa de Cayetano Rivera ha hablado largo y tendido sobre lo agradecida que está con la cúpula de la cadena por la oportunidad que la han dado a la hora de confiar en ella para ser el rostro más visible de uno de los programas más destacados a nivel nacional: “En este programa me dieron libertad para ser yo misma, para llevar el programa a mi terreno, para hacer lo que yo quiera. Está tan vivo que siempre me han dejado vivirlo de la manera que yo quiera, eso me ha dado seguridad”, comenzaba explicando, para después admitir que apenas hay cambios entre la Eva que se estrenó como presentadora y la de ahora diez años después. Pero lo cierto es que, tras una década al pie del cañón, aún sigue teniendo “un nudito en el estómago” al enfrentarse a cada directo, sobre todo teniendo en cuenta que pueden ir poniéndose en el camino una serie de inconvenientes.

Con respecto al verano, Eva ha admitido frente a las cámaras que quizá no ha podido disfrutar lo suficiente a consecuencia de las grabaciones de La Voz, aunque sí que ha podido realizar un pequeño viaje estival: “Algo si he podido disfrutar, he tenido como diez días en los que me he podido escapar”, admitía, haciendo referencia a las ganas que tenía de poder disfrutar de un poco de ocio junto a la familia.

Por otro lado, González ha hablado sobre la llegada al cole de su pequeño Cayetano. Un momento cargado de incertidumbre, sobre todo porque su hijo primero decía “que sí quería ir”, y más tarde “que no”, confesando además que no ha llevado, para nada mal, esa “separación” con el pequeño para que éste pueda llevar a cabo sus clases en la escuela: “Un verano entero con el niño, sin tener nada que hacer, se complica un poco. Hay que estar inventando manualidades, y ya no sé qué más inventar”, señalaba entre risas.

Para poner punto final a la intervención, los comunicadores han querido saber la opinión de Paula sobre Una y nos vamos, el nuevo grupo musical con Fran Rivera como gran protagonista: “¿Qué es eso?”, ha dicho primero, para después ya caer en la cuenta de qué se trataba: “Tiene que ser divertido seguro, pero no lo he podido escuchar (…) No se dedica a la música, es un hobbie, se lo pasa bien y disfruta”, finalizaba, aclarando así que la gran pasión de su cuñado siguen siendo los toros.