Laura Pausini da positivo en covid tras presentar la final de ‘Eurovisión 2022’

En plena resaca de emociones tras la final de Eurovisión, Laura Pausini ha tenido que hacer frente a un contratiempo totalmente inesperado. La cantante ha dado positivo en covid después de haber presentado el festival de música más emblemático a nivel mundial, viéndose obligada incluso el pasado sábado día 14 a ausentarse durante 20 minutos en plena fase de votaciones.

Al haberse hecho un test para confirmar su contagio por coronavirus, la intérprete ha hablado sobre cuál habría podido ser el momento en el que comenzó a notar los síntomas: “Bueno, sí… Había algo mal conmigo. Desde el sábado me he estado sintiendo muy mal. Pensé que la fatiga fue la causa de esto, pero desafortunadamente no es así”, desvelaba la italiana, haciendo referencia a todo lo vivido en Turín. “Acabo de enterarme que salí positiva de covid, y por esta razón, estoy aislada y no puedo cantar (…) Ahora tengo que tomar tiempo para sentirme mejor y estar bien y buscar nuevas oportunidades de reunirnos nuevamente”, zanjaba la artista, dejando entrever que no podrá asistir a los compromisos profesionales que había acordado, uno de ellos el que iba a tener lugar en Florida con motivo del concierto Amor A La Música, donde iba a ser cabeza de cartel.

Una noche de ensueño marcada por una breve ausencia

El pasado día 14 de mayo marcó, sin duda, un antes y un después en la historia musical de Italia, y concretamente de Turín. La ciudad acogió la final del festival de Eurovisión, donde varios países de todos los rincones del planeta se disputaban la primera plaza, o al menos, entrar en el ranking de mejores votados tanto por jueces como por el televoto. Por su parte, Laura Pausini fue una de las maestras de ceremonias de la gran cita, estando visiblemente atenta de los resultados que iban emitiéndose durante la jornada de votaciones.

Tras haber estado muy activa durante toda la noche, llamó especialmente la atención que la cantante no estuvo durante unos minutos junto a sus dos compañeros y presentadores, Alessandro Cattelan y Mika. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la ausencia de la intérprete, por lo que a ella no le quedó más remedio que reaparecen en sus respectivas cuentas personales para dar las gracias por el apoyo recibido y tranquilizar a sus seguidores: “Quería calmaros y deciros que estoy bien. Durante esta final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos que me ayudaron y a los que agradezco mucho”, indicaba, probablemente sin llegar a imaginar que los síntomas que empezó a sentir durante esa noche terminarían siendo cosa del coronavirus.

Al menos la de Faenza pudo disfrutar de uno de los eventos más especiales tanto para el panorama musical como para su carrera. Y es que, su país no quiso prescindir de ella para dar cabida a la sexagésimo sexta edición de Eurovisión, donde también actuaron los ganadores de la anterior temporada, Måneskin.