Antonio Resines padece «covid persistente» tras su ingreso en la UCI

Antonio Resines va mejorando cada día un poco más sobre su estado de salud. El actor fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid el pasado mes de octubre tras contagiarse de coronavirus. Llegó a pasar 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y otros 12 más en planta hasta que, finalmente fue dado de alta. Con el paso de las semanas, el intérprete ha ido retomando su agenda profesional. Su última aparición televisiva ha tenido lugar este martes, ya que ha acudido a El Hormiguero para promocionar su último trabajo, Sentimos las molestias, ya disponible en Movistar +.

Además de hablar de este nuevo reto profesional, Resines ha revelado nuevos detalles sobre el episodio de cuando estuvo bajo atención médica más de un mes, ya que su vida corría peligro en esos momentos. “Las he pasado un poquito complicadas”, ha dicho con ese toque de humor que tanto le caracteriza. Después, ha querido agradecer a la sanidad pública todo el trabajo que hacen diariamente. Aunque ha sido dura la recuperación, Antonio ha asegurado que se encuentra en “plena forma” y en un “estado magnífico”.

«El oxígeno de la bombona no me daba para respirar. Me pasaron a la UCI. Te ponen un bicho tremendo, que es como bicho de Allien en la cara y tampoco funcionaba. Y a los cuatro o cinco días me entubaron. Pero yo no me enteré de nada. Hay una parte de seis días que no recuerdo nada”, ha explicado ante la atenta mirada del presentador. «Tengo lo que se llama covid persistente. Lo tiene todo el mundo que ha pasado el covid, fundamentalmente los que han pasado por la UCI. No he perdido el sentido del gusto y del olfato, pero me duelen las articulaciones», ha confesado.

Pese a lo mal que lo pasó, Antonio Resines no ha dudado en poner un tono jocoso a algunas anécdotas que vivió cuando estaba en coma y tuvo alucinaciones, pues ha recordado que se le aparecían Mussolini, Hitler y Franco. «Yo los llamaba Benito, Adolfo y Paco», ha bromeado. «Cuando entro en demencia me ataca una rama de los Windsor, que me quieren poner un chip. Yo estaba en peligro de muerte constante… que tiene que ver con lo que me pasaba de verdad», ha añadido.

Así se dio cuenta Antonio Resines de que padecía Covid

«Estuve tres o cuatro días en casa. Me empecé a poner bastante malo… Me puse el aparatito que mide la saturación de oxígeno en sangre. Desde el principio lo tenía muy bajo. Hay un momento ya que me pongo malo. Mi señora me dice que dice que me vio directamente gris. Entonces llamamos al SAMUR, me metieron corticoides a lo bestia. Me recuperé un poco y de ahí directamente me llevaron a urgencias. Me hicieron una placa y tenía los pulmones con neumonía doble bilateral, que suena horroroso y consiste básicamente en que no puedes respirar», ha contado en directo.