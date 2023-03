El motivo de peso que ha unido a Eva González y Cayetano Rivera

Fue el pasado mes de octubre cuando se conocía la separación de Cayetano Rivera (46) y Eva González (42) tras trece años de relación y siete de matrimonio. Mientras la modelo decidía seguir en su casa de Mairena de Alcor, a caballo con Madrid, por cuestiones profesionales, el diestro lo hacía en la finca El recreo de San Cayetano que posee en Ronda, en Málaga, y más tarde, en Sevilla.

Ambos siguen firmes en su idea de no hablar de su vida personal frente a las cámaras. «Sabéis que de esas cosas no hablo. Os pido respeto en ese sentido y que nos dejéis llevar nuestras cosas», declaraba el propio Cayetano entonces. No obstante, un motivo de peso habría hecho que la pareja se reencuentre este sábado: la celebración del quinto cumpleaños de su hijo en común, Cayetano Jr.

En sus últimos encuentros públicos, Eva y Cayetano ya habían demostrado que mantienen una relación cordial por el bien del menor. De hecho, los dos protagonizaron gestos afectuosos y risas en la fiesta navideña del pequeño con sus compañeros de clase, en su colegio, que se celebró el pasado 22 de diciembre.

Así, esta ocasión no iba a ser menos. A través de las redes sociales, la presentadora ha dado cuenta de que su hijo ha podido disfrutar de una fiesta inspirada en superhéroes en compañía de sus familiares y amigos más allegados. «Ya está todo preparado para celebrar el cumple de mi pequeño», ha escrito.

A diferencia de la celebración del año pasado, a esta sí habrían faltado Kiko Rivera (39) e Irene Rosales (31), que se encuentran, tal y como han desvelado ellos mismos a través de sus respectivos perfiles en Instagram, disfrutando de una escapada a Roma sin la compañía de sus hijas en común, Ana y Carlota, ni de Francisco, el hijo del Dj fruto de su relación con Jessica Bueno (32). Asimismo, no ha habido rastro, al menos públicamente, de Francisco Rivera (49) ni de Canales Rivera (48). Pues es bien sabido que desde hace unos meses, la relación entre los vástagos de Carmen Ordoñez no pasa por un buen momento. Concretamente desde que el mayor de los Rivera, gestor del coso malagueño, no hubiera incluido a su hermano Cayetano en las ternas taurinas en dos ediciones seguidas del festival.

Prueba de ello son las declaraciones que ambos se han dedicado en los últimos tiempos: «Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas, ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos», explicó el marido de Lourdes Montes (39) ante la prensa el pasado mes de octubre.

«Siempre he creído, aunque yo soy el primero que no lo ha conseguido, que las cosas se deben hablar en casa. Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo», añadió.