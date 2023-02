Aunque su vida sentimental está experimentando cambios desde que se separase de Cayetano Rivera, Eva González se encuentra en una de sus mejores etapas, al menos profesionalmente hablando. La que fuese presentadora de La Voz ha sido la maestra de ceremonias de la Gala Top 100 Mujeres Líderes en España, un nuevo proyecto profesional que ha afrontado con nervios pero con muchísima ilusión.

«Yo soy el hilo conductor que va a intentar hacerlo bien esta noche, muchas de las mujeres que hay ahí sentadas son mi referente (…) Susanna Griso, Ana Rosa Quintana por ir de una punta a la otra, todas tienen algo que me hace a mí un algo especial que me hace aprender e intentar hacerlo un poco mejor cada día», ha confesado a las cámaras de Gtres.

Pero esta no es la única aventura profesional a la que se enfrenta este año pues, tal y como ella misma ha contado, es la imagen de las fiestas de Sevilla: «Pensé que iba a ser una cosa pequeñita y cuando el pintor me mandó los primeros trazos y me vi ahí dije: ‘madre mía, esto me viene a mí grande’. Pero luego pensé que no era yo, sino que era un trozo de todas las mujeres que amamos y sentimos la fiesta y las tradiciones de Sevilla y, por supuesto, pensaba en mi niño, en que cuando pasen los años vea ese cartel y diga: ‘uy, esa es mi madre’».

Y es que, el pequeño Cayetano se ha convertido en el gran objetivo del año, más allá de su trabajo. Fue el pasado mes de octubre cuando se anunció que la pareja formada por la presentadora y el torero habían decidido separar sus caminos. Desde entonces, ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto. «Estoy bien, tranquila, volcada en mi trabajo y con muchas ganas de seguir», ha respondido al ser preguntada por el presunto acercamiento con el padre de su hijo del que se han hecho eco los medios de comunicación. Pero su respuesta ha ido más allá y cuando le han preguntado por la buena relación con el diestro, Eva González se ha limitado a sonreír y a decir: «Lo principal es mi niño».

Unas palabras que llegan tan solo un día después de que anunciase su gran paso en las Fiestas de Primavera de Sevilla, dedicándole este honor a su pequeño: «Cayetano, vida mía, esto va por ti, para que con el paso de los años estés orgulloso de mamá. Cada día intento inculcarte los valores que mueven mi mundo, los mismos en los que me crió la abuela Encarni y a papá la abuela Carmen y su amor por Sevilla».

Pues, aunque siempre ha sido muy discreta con su vida privada y, sobre todo, con su hijo, la presentadora no ha tenido reparo en darle un hueco especial al que es y siempre será el hombre de su vida. Mientras tanto, continúan los rumores de reconciliación con el torero, aunque parece que la decisión de poner punto final a su matrimonio es contundente.