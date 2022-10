Cayetano Rivera y Eva González viven separados en medio de una grave crisis matrimonial

El pasado viernes se conocía la noticia del ictus de Kiko Rivera. En la madrugada, el hijo de Isabel Pantoja ingresaba en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero no era hasta horas más tarde cuando se tenía constancia de lo que había ocurrido. Era su hermano Cayetano uno de los primeros en pronunciarse sobre la situación, en un acto al que asistió en Madrid: “Ahora mismo está bien. Lo que ha pasado lo contarán mejor ellos, yo la noticia que tengo es que está bien, que está en el hospital y no puede recibir visitas”, dijo Cayetano Rivera, que confirmó además que todavía no había podido hablar con su hermano ni con Irene Rosales, aunque su intención era trasladarse a Sevilla lo antes posible.

Lo que no imaginábamos entonces es que el propio Cayetano estaba pasando por un momento complicado. Tal como ha confirmado la revista ¡Hola!, Cayetano Rivera y Eva González llevan viviendo separados desde hace unos meses, y atraviesan una crisis en su matrimonio. Una delicada etapa que coincide justo cuando la pareja está a punto de celebrar su séptimo aniversario de boda -el próximo 6 de noviembre-, a lo que se suman otros tantos de relación.

La última vez que se vio a la pareja junta fue en el mes de agosto, donde Cayetano y Eva se reunieron con su hijo de cuatro años para disfrutar de las playas de Cádiz. A pesar que ninguno de los dos suele ser muy activo en las redes sociales, lo cierto es que, mientras que la última fotografía de Cayetano con su familia se remonta a principios de año -al 6 de febrero en concreto-, en el caso de Eva González hay que mirar aún más atrás, poco antes de mediados del mes de enero.

En los últimos días se ha visto a la pareja, pero por separado. Eva estuvo el pasado 20 de octubre en un acto para recaudar fondos contra el cáncer en el Teatro Real, mientras que Cayetano Rivera no faltó a la fiesta organizada por Mario Vargas Llosa en El Escorial por la cátedra que lleva su nombre. Una cita en la que se vio al torero disfrutando del almuerzo junto al Nobel de Literatura e Isabel Preysler, aunque tuvo que cancelarse por el mal tiempo la capea prevista y en la que él iba a ser el protagonista. Fue precisamente en este acto en el que Cayetano Rivera dio las primeras declaraciones tras conocerse que su hermano había sufrido un ictus.

Cayetano Rivera y Eva González comenzaron su relación en el año 2009, pero su relación ha estado marcada por algunos altibajos. En 2013, tras acudir a la boda de Francisco Rivera y Lourdes Montes, la pareja anunciaba su ruptura, pero las causas de esta primera separación nunca se hicieron públicas. Más adelante se reconciliaron y en noviembre de 2015 se casaron en Mairena de Alcor, localidad de nacimiento de la presentadora. Dos años y medio después, en marzo de 2018, nacía su primer hijo, Cayetano.

En 2019 se enfrentaron a una importante crisis tras la publicación de unas fotografías en Londres de Cayetano Rivera con Karelys Rodríguez, una situación que la pareja decidió afrontar unida. Por ahora, ninguno de ellos se ha pronunciado sobre cómo se encuentran en estos momentos.