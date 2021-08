Karelys Rodríguez sigue estando en el punto de mira tras sus polémicas declaraciones. Hace unas semanas Cayetano Rodríguez sufrió una cornada en Guijuelo, Salamanca. Un susto que podría costarle pasar parte de la temporada alejado del ruedo para poder recuperarse de las lesiones ocasionadas. Después de este acontecimiento, la que presuntamente fue su amiga especial, hizo un comentario que acaparó titulares de diferentes medios de comunicación. “Para cornada la de Londres”. Palabras que han tenido una fuerte repercusión y que podrían haber sido interpretadas con una directa al diestro. Sin embargo, este miércoles, la abogada canaria ha reaparecido para asistir a a la premiere de ‘García y García’, celebrada en Madrid y ha aclarado lo que dijo.

Antes de nada, ha querido dejar claro que en ningún momento lo hizo con intención de hacer daño al matrimonio. “Mira, es que ha sido un comentario con un poco de humor, la vida hay que tomársela con un poco de humor y es como yo me tomo todo esto que ha pasado y por eso hice ese comentario, pero luego ya las interpretaciones y los titulares que hayan puesto los medios de comunicación eso ya no es cosa mía”, ha explicado. “Yo hice un comentario gracioso sobre algo que pasó, que todo el mundo ya sabe y que todo el mundo vio, entonces el hecho de que digan que yo voy mandando mensajes a terceras personas o indirectas, es totalmente falso porque no es así, de mi boca no ha salido”, ha añadido.

Por otro lado, ha confesado que hoy en día no mantiene ningún tipo de vínculo con el torero. “No, hace unos cuantos meses, no sé cuántos, que no, pero lo primero que dije fue que me alegraba de que estuviera bien y, de hecho, cuando me enteré obviamente me preocupé y miré en las noticias que estuviera bien. Le deseo una pronta recuperación y para nada le deseo mal ni a él, ni a nadie. A pesar de todo, yo me quedo con el cariño que le tuve y ya está”, ha comentado Karelys a los medios de comunicación.

La abogada ha dicho también, que no guarda ningún tipo de rencor a Cayetano. “Yo me intento quedar con las cosas buenas y creo que no tiene ningún sentido seguir pensando en por qué me hizo esto y en por qué pasó lo otro. Al final me castigo a mi misma”, ha sentenciado reflexiva. Hace un par de años, Karelys afirmó haber mantenido una relación con el hermano de Francisco Rivera. No obstante, eso forma ya parte del pasado, Rodríguez tiene su vida en Londres, aunque también ha relatado que tiene a todo su entorno en España.