Fabiola Martínez entierra el hacha de guerra con Bertín Osborne de manera definitiva

La entrevista de Bertín Osborne en Déjate querer dio de qué hablar, y mucho. Era el pasado sábado, 25 de febrero, cuando el presentador se sentaba en el plató de Telecinco para someterse a las preguntas de Paz Padilla. Una cita en la que tuvo oportunidad de sincerarse al máximo sobre algunas facetas de su vida como la amorosa, en la que llegó a confesar no haberse enamorado nunca. Unas palabras que no gustaban en absoluto a su ex, Fabiola Martínez, que no tardaba en reaccionar al mostrarse visiblemente molesta por lo acontecido.

Ante tal revuelo, al intérprete de Tú, solo tú, no le quedaba más remedio que entonar el mea culpa y aclarar su testimonio a través de sus redes sociales en una declaración de intenciones que ha parecido convencer por completo a la venezolana, que así lo ha reflejado durante esta misma tarde en Y ahora Sonsoles. Ha sido durante el último programa cuando Fabiola ha admitido tener cierta culpa a la hora de haber malinterpretado las palabras del que fue su compañero de vida: «Fui espontánea e impulsiva. No necesito excusarme, pero de los errores se aprende», comenzaba explicando, para después admitir que «se había sentido querida» y que quizá por eso «no lo reconocía» al hablar de esa manera sobre su historia de amor.

Lejos de dejar ahí su testimonio, la de Maracaibo ha seguido haciendo hincapié en sus convicciones, aunque de una manera mucho más liviana ya que considera que «cuando hay niños tienen que ser menos viscerales y hay que pensar las cosas», aclaraba, lanzando así un dardo a su ex para que no vuelva a cometer públicamente el mismo fallo que en la última ocasión. No obstante, en cierto modo Fabiola ha empatizado con su ex, admitiendo que «a Bertín le cuesta mucho hablar de sentimientos»: «Cuando te separas queriendo, las heridas están ahí. Escucharle hizo que saltara», indicaba, confesando haberse puesto en contacto con Bertín por vía telefónica hasta que éste asumió que «la cagó», mientras que ella hizo su «propia reflexión» sobre el comportamiento que había tenido en los últimos días: «La televisión magnifica todo y no he querido que se posicionara nadie a favor de nadie», zanjaba, demostrando así no estar dispuesta a que lo sucedido fuera la excusa perfecta para que varios rostros conocidos opinaran al respecto y se entrometieran en el asunto.

Para poner punto final a su intervención, Martínez ha hablado también de cuál fue el momento exacto en el que se percató de la gravedad que podrían causar a sus más allegados las palabras de Bertín en pleno directo. Aún así, su hijo Carlos actuó con absoluta madurez al dirigirse a su progenitora para indicarla que eran ellos quienes tenían que solucionar sus problemas, algo que ambos padres siguieron a rajatabla aunque no en persona, para llegar a una conclusión amistosa y conciliadora: «Ni hay enfrentamiento, ni estamos mal». Una versión que minutos más tarde ha vuelto a dar frente a las cámaras de Gtres, asegurando haber sido «impulsiva» a la hora de hablar a su ex, quitando ya hierro a un asunto que ha quedado absolutamente zanjado.