«Nunca he estado enamorado». Esta fue la confesión más sincera sobre el amor verdadero de Bertín Osborne (68) en la entrevista que concedió el pasado fin de semana a Paz Padilla en Déjate querer. Bertín reveló que ya no piensa en el amor, «estoy fenomenal solo», y que a su edad, pese a haber estado «muy bien y, a gusto» con sus parejas, no está seguro de que «eso haya sido», como tal, amor. «Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no, solo sientes que quieres estar con esa persona», expresó.

Unas palabras que han dolido (y mucho) a la que fuera su pareja durante casi dos décadas hasta su ruptura definitiva en enero de 2021: Fabiola Martínez (50). La venezolana reaparecía ayer en el programa de Sonsoles Ónega, Y Ahora Sonsoles de Antena 3, en el que colabora habitualmente, y, lejos de poder contener las lágrimas, confesó que se sentía «triste y dolida» por las declaraciones de su ex marido. «Después de tantos años juntos viviendo tantas cosas, que ahora diga que nunca ha estado enamorado, la verdad es que me sorprendió mucho. He intentado analizarlo y entenderlo. He pensado que puede que él piense que no ha encontrado a esa persona que ha buscado siempre y que quizás eso le haya hecho replantearse que lo que ha vivido no ha sido lo que él esperaba de la vida. También he pensado que puede que ahora sí que esté enamorado y que ese sentimiento le hace ver que lo de antes no era igual», expresó.

La colaboradora televisiva confesó asimismo que lo que más le costo en su separación del interprete de Tú, solo tú o Eterna melodía, «fue entender que no me quería, pero que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho». «Yo lo he querido con locura. Si él no ha estado enamorado, yo sí. Renuncié a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor. No lo reconozco. Creo que necesito un poco de respeto a esos 18 años en los que hemos estado juntos».

Ante esto, Sonsoles Ónega preguntó a la colaboradora si durante todo el tiempo que estuvieron juntos, Bertín le dijo a Fabiola que la quería. A lo que la natural de Maracaibo respondió: «A lo largo de estos veinte años me ha dicho muchas veces que me quiere, por eso no sé si está en un punto en el que necesita reivindicarse, la edad no perdona. Ahora tiene que hacer una vida, no sé si solo o acompañado, pero no a mi costa o la de mis hijos, eso no. Yo fui muy feliz y compartimos momentos preciosos».

Al igual que lo hizo Osborne, Fabiola Martínez quiso dejar claro en su intervención que mantiene una estupenda relación con el padre de sus hijos. No obstante, considera que por el mismo motivo, Bertín debería haberle dicho a la cara esas mismas palabras, y no hacerlas públicas en un programa de televisión. «Esta mañana hemos estado hablando, pero no me ha dicho nada. Él sabe lo que ha dicho y si había una mala interpretación en lo que dijo, lo lógico es que hubiese levantado el teléfono y me llamará diciéndome que no se había explicado bien. Ahora habrá gente que pensará por qué no se lo he dicho en privado. Pues él también podría haberlo hecho», dijo.