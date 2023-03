Vicky Martín Berrocal se marca ‘un Bertín Osborne’ con Manuel Díaz en su histórico sentimental

No cabe duda de que las últimas declaraciones de Bertín Osborne han sido cuanto menos polémicas. El presentador aprovechaba sus paso por Déjate querer para abrir su corazón al máximo frente a Paz Padilla para admitir que nunca había estado enamorado. Un testimonio que caía en su ex, Fabiola Martínez, como un jarro de agua fría, que en Y ahora Sonsoles aseguraba estar sorprendida por las palabras del que fue su compañero de vida durante más de dos décadas. Es por ello que ahora ha llamado especialmente la atención la manera en la que Vicky Martín Berrocal ha hablado sobre su ex, Manuel Díaz, después de haber formado durante cuatro años uno de los tándem más consolidados del panorama nacional.

Ha sido durante esta misma mañana cuando las cámaras de Gtres han captado a la diseñadora paseando por las calles de Madrid. Un momento en el que la madre de Alba Díaz no ha tenido reparo en acercarse a los medios de comunicación, en un primer momento un tanto molesta al ver que los reporteros se interesaban especialmente por su opinión sobre la reconciliación entre Manuel Díaz y su padre, dejando en un segundo plano la publicación de su libro: «Me venís hablando de todo esto que es una noticia muy pasada», comenzaba señalando, para después hablar sobre uno de los temas más visibles en su libro, el amor: «Son momentos diferentes, edades diferentes… No se puede comparar el amor a los 20 y el amor a los 50. Manuel es el hombre más importante de mi vida porque me casé con él y he tenido una hija, a día de hoy es amigo mío y le quiero y de eso nadie duda. Joao ha sido el hombre que me ha enseñado el amor de otra manera, de una forma más sana o que yo no sabía gestionar esos sentimientos y lo cuento en mi libro», desvelaba, dejando entrever que con el portugués fue con el que verdaderamente experimentó sentimientos maduros: «Todo eso lo cuento porque es importante que las mujeres se paren para saber de dónde vienen, saber la base fundamental para conocerse».

Por otro lado, Vicky ha hecho especial hincapié en la importancia de crear vínculos sanos con las personas que han pasado por su vida: «Yo me llevo bien con todo el mundo, no tengo ningún problema y es un lujo para mí llevarme bien con mis ex y que ellos estén bien, porque si no fuera así no sería tan feliz si no estuvieran ellos bien», indicaba, demostrando así su alegría por la felicidad de sus dos ex parejas, especialmente por la de Manuel Díaz al haber acercado posturas con su progenitor: «Lo de Manuel es mejor para todos y no solo por mí, sino por él, porque ahora es un hombre completo, le faltaba eso y se lo merecía. He vivido ese reencuentro de una manera muy feliz», apuntaba, para después centrarse en la felicidad también de su hija: «Mi hija tiene un abuelo fantástico, es maravilloso, y su mujer es un ángel, así que estoy muy contenta».