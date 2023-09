Bertín Osborne no para de acaparar la atención de los titulares más importantes de la crónica social del país. Hace tan solo unos meses, saltaba la bomba de que el conocido presentador volverá a ser padre a los 69 años de edad junto a Gabriela Guillén, una joven empresaria de 32 años nacida en Paraguay. Ahora, sin aparcar la polémica a un lado, Bertín ha vuelto a posicionarse en la primera línea mediática tras haber sido señalado por otra mujer que asegura haber mantenido un largo romance con él.

Se trata de Encarna Navarro, conocida por haber sido concursante del famoso programa musical Operación Triunfo. La cantante, por primera vez, ha roto su silencio y para sorpresa de muchos, ha hablado ante los micrófonos del programa de Espejo Público para asegurar que tuvo una relación de más de quince años con Bertín Osborne. Confiesa que, tras enterarse de que el andaluz ha negado completamente cualquier tipo de vinculación con ella, se siente muy decepcionada: «Pues no se querrá pillar los dedos, pero a mí me duele», declaraba. Sin embargo, pese a todo, Encarna, popularmente conocida como Enna, también ha hecho hincapié en que le considera una persona «fabulosa», aunque no entiende su actitud: «Conmigo siempre se ha portado súper bien. Pero negarme ahora… Ni como amiga, ósea como si no me hubiera visto nunca… No sé», decía, mostrando una gran tristeza.

Encarna Navarro en el programa de ‘Espejo Público’/ Atresmedia

«Yo de mi vida privada jamás he hablado. Me dedico a cantar, pero no me gustaría permitir que me niegue. En quince años ha habido muchas confidencias entre los dos» añade, explicando que incluso cuando se enteró de que iba a ser padre, le mandó un WhatsApp para darle la enhorabuena. Sin duda dos versiones muy distintas a las que los colaboradores del espacio televisivo han querido aportar su propia información. Gema López reforzaba las palabras de Enna y sostenía que «siempre que tenían ocasión se veían y quedaban».

Colaboradores del programa de ‘Espejo público’/ Atresmedia

Haciendo un breve repaso a los quince años que recalcaba la cantante durante su intervención, Laura Fa apuntaba que, de ser así, sus encuentros se habrían producido mientras Bertín estaba casado con Fabiola Martínez: «Es que quince años son muchos años con alguien», resaltaba. No obstante, Laura Fa no solo se ha centrado en la duración, sino que también ha querido añadir a la mesa informativa de la tarde que, según sus propias fuentes, Encarna no habría sido la única mujer perteneciente al mundo de Operación Triunfo que habría tenido algo con el presentador: «Otra concursante Operación Triunfo también habría estado con él, pero su relación era mucho más esporádica”, sostenía.

El cambio de actitud que Bertín Osborne está experimentando con muchas amigas de su pasado viene ligado, según Gema López, a la cantidad de mujeres que están empezando a alzar la voz para contar y narrar lo que han vivido junto al mítico presentador, intentando así evitar todo tipo de polémica que pueda manchar su imagen pública.