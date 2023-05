La Academia de Operación Triunfo volverá abrir sus puertas en los próximos meses. Así lo ha confirmado Amazon Prime, la plataforma de contenido que ha decido lanzarse a la piscina con uno de los formatos musicales más exitosos de la historia de la televisión. Después de más de tres años desde su última emisión marcada por la interrupción que vivieron los concursantes de aquella edición por la crisis del coronavirus, el formato de Gestmusic vuelve para quedarse, pero esta vez lo hará de una manera muy diferente.

Banijay Iberia, la productora que se encargará de la duodécima edición del talent show, ya está trabajando en ella. Aun no han trascendido muchos detalles sobre el mecanismo que se llevará a cabo durante las grabaciones pero, por lo que se sabe, las galas serán semanales pero no emitidas por la televisión, si no que lo harán vía streaming por primera vez en la historia del formato. El mítico Canal 24 horas donde podrá seguirse la rutina y las clases de canto de los participantes estará disponible abiertamente en YouTube. Twitch es otra plataforma de vídeo cuya propiedad le pertenece a Amazon poro lo que también podría ser una posibilidad que la explotación del formato se realice también desde ahí, pero por el momento, no hay confirmación al respecto.

Y por último… Sí, es real: vuelve Operación Triunfo #OT2023 pic.twitter.com/WkGXoit8qT — Prime Video España (@PrimeVideoES) April 25, 2023

Operación Triunfo 2023 será el primer talent show español que se emita en directo vía streaming y, siendo aún más innovador, no solo lo hará en España, sino que la intención de los productores sería expandir el contenido en vivo en toda Latinoamérica, adquiriendo así la máxima dimensión global posible. “Pensamos que podemos aportar muchas cosas desde el punto de vista de la innovación y la tecnología y hacer un OT mejor y más grande del que hemos tenido hasta ahora. Nos vamos a centrar en no hacer el de siempre, si no hacerlo más grande y mejor”, ha comentado Koro Castellano, directora de Amazon para El País. Por su parte, Óscar Prol, responsable de contenido originales de entretenimiento ha confirmado que, a pesar de que vaya a haber cambios y novedades en el formato “nada será dramático”, asegurando que “va a ser a lo grande” y que está convencido de que gustará a los fans.

El regreso del programa ha generado un auténtico revuelo entre todos sus seguidores, quienes esperan con ansía conocer lo antes posible los detalles de esta nueva edición: “La noticia que necesitábamos”, “Creo que es el mejor momento de mi vida”, “Volveré a ser una persona que vive por y para el canal 24 horas”, “Es el mejor día de mi vida, voy a llorar”, escribían algunos usuarios de las redes tras salir a la luz la noticia.

El camino profesional del formato de Operación Triunfo siempre ha estado marcado por constantes altibajos. Su inicio comenzó de la mano de Televisión Española pero tras las dos primeras temporadas, fue Telecinco quien le cogió el relevo. Operación Triunfo 2011 marcó un antes y un después en la historia y sus bajos datos de audiencia hicieron que el programa sufriera un gran parón. Fue en 2017 cuando RTVE decidía volver a apostar de nuevo por sus inicios, reaventándose y captando la atención de nuevas generaciones con tres nuevas entregas del talent show. Ahora, Amazon será la cuarta etapa del formato y, si se repite la historia, su descanso de tres años podría posicionar de nuevo la edición como una de las más vistas.