Parecía el único ajeno a los entresijos y polémicas que desde hace más de dos décadas ensombrecen el estreno de la primera edición de Operación Triunfo, el talent show musical creado en 2001; y que van más allá de la cobra de David Bisbal (43) a Chenoa (47) y al chándal de ésta. Pero nada más lejos de la realidad. Manu Tenorio (47) ha sido el último en pronunciarse y mostrar su cara B al respecto de las informaciones que aseguran, entre otras cosas, que las relaciones entre los antiguos compañeros de Academia no son como parecían mostrar al público en la pequeña pantalla.

El cantante acudía el pasado fin de semana al programa Fiesta con motivo del estreno de su último single, Tu teoría, y aprovechaba su presencia en plató para aclarar unas pasadas declaraciones en las que señalaba que él ya no está en ningún grupo de WhatsApp con sus compañeros de OT. «Yo no no estoy en ningún WhatsApp. No sé si existe uno clandestino y yo no estoy. Los grupos de WhatsApp vienen y van. Algunos son temporales en función de un viaje que haces con amigos, otros son en función de un proyecto de trabajo y cuando se termina te sales», expresó. «Realmente no sé si el grupo sigue existiendo o no, yo me salí hace tiempo igual que me salgo de otros muchos grupos, sin más», añadió.

Unas declaraciones que dejaban entrever que el interprete de El Roce podría haber tenido precisamente eso, roces, y no precisamente buenos, con algunos de los ex concursantes del formato creado por Gestmusic (Endemol Shine Iberia) como ha sido el caso de Chenoa con Rosa López (42), o Álex Casademunt y David Bustamante (41) «por un pico de Gisela». «Aunque al público le gustaría que siguiésemos manteniendo la misma unión que teníamos hace 20 años, al final eso es imposible. Cada uno hace su vida», afirmó.

Con quien sí seguiría mantenido una estrecha relación Manuel Ángel Vergara Tenorio -su verdadero nombre-, es, en sus propias palabras, con Alejandro Parreño (45) y Nuria Fergó (43), a quien la unió una relación sentimental detrás de las cámaras. «Bueno, hubo algo entre nosotros. Un poquito de cariño, pero nada más», confesó Fergó a la revista ¡Hola! con motivo de un reportaje a los cantantes por el lanzamiento de una versión de Te amaré, en el último disco de la malagueña.

«Guardo una cierta relación con la mayoría, pero tengo una relación maravillosa con Nuria Fergó. La admiro mucho porque es una curranta nata. Con Alejandro Parreño también guardo una relación maravillosa y el otro día estuve en su concierto», expresó por su parte el artista en el programa que conduce Emma García (49).

Sea como fuere, lo cierto es que gracias a su paso por Operación Triunfo, Manu Tenorio, al igual que otros de los concursantes del programa, pudo consagrarse como cantante, aunque el trampolín le costara de asumir tal y como aseguró en una entrevista para el programa Déjate Querer de Telecinco. «En la carrera de cualquier artista las cosas se suceden de manera paulatina, pero el desbordamiento de popularidad me causó un shock psicológico muy fuerte», afirmó.