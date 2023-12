La hostil reacción de Bertín Osborne a un mes de ser padre

Bertín Osborne se encuentra en la recta final para convertirse en padre de nuevo mientras que su ex pareja, Gabriela Guillen se estrena como madre primeriza. Pese a que mantuvieron un romance, su historia de amor no fue a más y forma ya parte de su pasado. Después de varios días sin saber noticias del presentador de Mi casa es la tuya ha reaparecido. Sin embargo, ha optado por una actitud blindada evitando hacer cualquier tipo de declaración sobre el momento personal por el que está atravesando.

Bertín Osborne / Gtres

No lo ha ocultado y al ser preguntado ha mostrado su enfado. A la cuestión sobre cómo está, Osborne ha respondido tajantemente: «Si me dejas en paz, bien». Palabras con las que ha optado por un absoluto hermetismo.Con esta respuesta, el cantante ha dejado clara su postura y no se siente cómodo con los medios de comunicación, sobre todo, desde que trascendió el pasado mes de julio que será padre (por sexta vez) antes de que finalice el 2023.

Bertín Osborne / Gtres

De manera simultánea, Gabriela se pronunciaba a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 8.000 seguidores. Cifra que se ha visto aumentada desde que se convirtió en uno de los personajes más perseguidos de las crónica social de nuestro país. «Así como hay cosas que pasan por algo, hay cosas que por algo no pasan», compartía la empresaria. Y es que, pese a que está a punto de vivir el que será uno de los momentos más especiales de su vida, se ha visto empañado por la gran polémica que gira en torno al nacimiento del bebé.

Storie Gabriela Guillén / Redes sociales

La importante decisión de Bertín Osborne

A principios del mes de octubre, la periodista Paloma García-Pelayo contó en Y ahora Sonsóles, en Antena 3, que el cantante habría transmitido su intención a la joven de solicitar una prueba de paternidad. «Es una decisión por lógica familiar, se lo debe a sus familia, a sus hijas, a sus hijos y hermanas. Está decidido, va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca», comenzó explicando. «Gabriela lo sabe», añadió para matizar después que Bertín sí se estaría ya haciendo cargo, no obstante, del retoño mediante un acuerdo económico «aún por formalizar».

Una bomba que salió a la luz después de que Guillén estallara en sus redes sociales, donde aseguró lo decepcionada que estaba con el padre de su hijo. Fue en medio de esta confesión, cuando Gabriela dio más detalles sobre la última vez que se vio en persona con el artista. «Desde la fiesta de El Turronero», aseguró. Celebración que tuvo lugar en julio en Sevilla. «Es cierto que estuve con él en la finca al día siguiente, me quedé a dormir con él y después me vine a Madrid. Desde entonces, nunca más lo he vuelto a ver», explicó.

Ahora, comienza la cuenta atrás para que Gabriela Guillén y Bertín Osborne se conviertan en padres, aunque en puntos completamente diferentes de sus respectivas vidas.