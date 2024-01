«No tengo recuerdo de haber estado tan mal». Estas han sido las palabras con las que Bertín Osborne ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, este martes. El cantante, que permanece en el foco mediático a razón del nacimiento de su hijo en común con Gabriela Guillén, hace varias semanas; ha emitido un comunicado a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de quinientos mil seguidores, en el que ha confesado estar atravesando un bache de salud que le impediría cumplir al cien por cien con algunos de sus compromisos profesionales. Especialmente, sobre el escenario.

«A todos lo que vais a estar conmigo en Alicante el domingo próximo, este día 4 de febrero. Primero quiero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto. Pero tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Para haber estado yo siete u ocho días metido en la cama (…) No podía levantarme del cansancio horroroso que tenía. Este Covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor», ha comenzado diciendo Bertín. «Os quiero dar a las gracias a todos los que seguís ahí. Os veo el domingo (…) No estoy al 100% pero os prometo que voy a estar. Si alguien os dice que no iré o que no estaré, voy a estar sí o sí aunque no esté del todo recuperado», ha añadido.

Bertín Osborne en un evento en Sevilla / Gtres

El cantante, cabe recordar, contrajo el coronavirus hace ahora más de un mes, coincidiendo con el fallecimiento de su gran amigo, Paco Arévalo; motivo por el cuál no se desplazó hasta Valencia, ciudad en la que se instaló el velatorio del cómico. La enfermedad, según trascendió entonces, obligó al presentador de Mi Casa es la tuya a recluirse en una habitación para evitar que el virus se propagase en caso de contacto con otras personas; y si bien es cierto que en los últimos días hemos visto al artista haciendo vida con normalidad, el germen, en sus propias palabras, seguiría haciendo mella en él.

Bertín Osborne ya conoce a su nieta, pero no a su hijo

La última vez que vimos públicamente a Bertín Osborne fue con motivo del nacimiento de su nieta, Violeta, la hija de Claudia Osborne, la menor de las descendientes del cantante, y el empresario José Entrecanales. La pequeña nació pasado martes, día 23, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Bertín Osborne se desplazó hasta el centro médico en un coche conducido por otra persona y, a su llegada no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación congregados en el lugar.

Bertín Osborne en las inmediaciones de un hospital en Madrid / Gtres

Violeta ha llegado a la familia Osborne con escasas semanas de diferencia del hijo en común de Gabriela Guillén y Bertín Osborne, y en plena vorágine, por tanto, de informaciones acerca de las intenciones del presentador de solicitar una prueba de paternidad a la fisioterapeuta. Es digno de mención aquí que, hace varios días, Bertín explicó cómo supo de la llegada del bebé. «Me enteré al día siguiente porque me llamó un amigo en común», fueron sus palabras. Asimismo, aseguró que no quería ser padre ni iba a ejercer de ello, e insistió en su idea de pedir una prueba de paternidad para con la criatura. «A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (…) No quiero ser padre», declaró el artista.