Gabriela Guillén niega que Bertín Osborne le haya pedido una prueba de paternidad

Luciendo tripita de embarazada y visiblemente nerviosa. Así ha reaparecido, este martes, Gabriela Guillén, la mujer que se convertirá en la madre del sexto hijo de Bertín Osborne, en televisión. Ha sido entorno a las siete de la tarde cuando la modelo y empresaria, ha pisado nuevamente el plató de Y ahora Sonsóles, en Antena 3, para hablar de su futura maternidad y aclarar todas las dudas que han surgido en torno a su embarazado y su actual relación con el cantante.

Cabe recordar, en este sentido, que, tras destaparse la aparentemente feliz noticia, Bertín reconoció que el embarazo de Gabriela no había sido buscado y que tampoco le hacía «especial ilusión». Además, el intérprete de Noches de San Juan o Eterna melodía, se distanció de la futura mamá y le exigió una prueba de paternidad. «Es una decisión por lógica familiar. Se lo debe a su familia, a sus hijas, a sus hijos, a Fabiola (…) Está decidido pero va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca», contó la periodista Paloma García-Pelayo en el citado programa hace escasas semanas. Paloma, matizó, no obstante, que Bertín cumpliría con sus obligaciones como padre de la criatura.

Gabriela Guillén en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

«Estoy tranquila, vengo a contestar la verdad sobre cosas que se han dicho y que no son ciertas», han sido las primeras palabras de Gabriela en el programa. Y ha sido directa. La empresaria ha negado, en primera instancia, que Bertín quiera realizarse dicha prueba para verificar que el hijo que espera es suyo o no. «La información que se haya dado hay que contrastarla porque él me ha dicho que no lo ha pedido. Yo no tengo ningún problema en hacérmela, él ya ha confirmado que es su hijo. Él no tiene ningún motivo para dudar y yo tampoco tengo ninguna duda. Entiendo que lo haga por su familia pero a mí no me lo ha pedido», ha señalado. Asimismo, Guillén ha confirmado que se enteró de las aparentes intenciones del que fuera su pareja sentimental, a través del magacín de Atresmedia.

Un hecho -esto último- que, pese a que luego de ver la luz la noticia contrastó con él, le dolió escuchar. «Me he enterado por aquí, por vosotros. No me sentí humillada, aunque sí decepcionada», ha dicho para, inmediatamente después, añadir que la decepción es también resultado de la relevancia mediática que ha tomado su breve romance con el presentador de Mi casa es la tuya, y por ende, también su embarazo. «Habíamos quedado en un acuerdo de no confirmarlo. Él salió confirmando el embarazo sin mi permiso. Yo prefería que no se hubiera conocido la noticia de mi embarazo», ha asegurado.

