Fue el pasado día 4 de octubre cuando se conoció que Bertín Osborne había tomado una importante decisión en torno a su futura paternidad con Gabriela Guillén, la joven de 32 años con quien se relaciona al cantante, sentimentalmente hablando, desde el pasado mes de abril, después de que ambos protagonizaran una sesión de fotos para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote. Pues, según desveló la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsóles, el programa de las tardes de Antena 3 a los mandos de Sonsoles Ónega, el cantante habría transmitido su intención a Guillén de solicitar una prueba de paternidad cuando el bebé nazca.

«Es una decisión por lógica familiar, se lo debe a sus familia, a sus hijas, a sus hijos y hermanas. Está decidido, va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca», comenzó diciendo Paloma. «Gabriela lo sabe», añadió para matizar después, que Bertín sí se estaría haciendo cargo ya, no obstante, del retoño mediante un acuerdo económico cuyos detalles han trascendido en las últimas horas.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / Gtres

Tal y como ha avanzando en la mañana de este martes Antonio Rossi en Vamos a ver, la conformidad de la ex pareja pasaría por varios pagos de Osborne a Guillén que ayuden en el día a día a la natural de Paraguay, sobre todo, en lo que respecta al pago del alquiler de su vivienda en Madrid, que estaría a tan solo quince minutos a pie del conocido Parque del Retiro de la capital; así como a lo derivado de la clínica en donde acude a hacerse las revisiones pertinentes y correspondientes a su ya avanzado estado de gestación. «Desde el último día que se vieron él ha pagado el alquiler y los gastos de la vivienda de Gaby», ha dicho el periodista sin ahondar, eso sí, en las cifras. Un detalles que ha sorprendido (y mucho) a los colaboradores en plató, que han señalado que «esta mujer vivía ya en ese piso embarazada o sin embarazar».

Pero eso no es todo. Bertín habría pagado, además, «una compensación económica por su poca rentabilidad a la hora de ejercer su profesión, puesto que ha estado con problemas con el embarazo. Porque no podía ejercer con normalidad». Cabe recordar, en este sentido, que Gabriela Guillén se vio obligada a solicitar una baja laboral por estrés y ansiedad, a consecuencia de la presión mediática suscitada en torno a su persona desde que se descubriera, primero su romance con Bertín, y después su embarazo del intérprete de Tú, solo tú o Noches de San Juan.

Bertín Osborne en la fiesta de cumpleaños de ‘El Turronero’ / Gtres

Antonio Rossi ha asegurado en el programa antes citado que el último pago que Gabriela ha recibido de Bertín corresponde al mes de septiembre, por lo que habrá que esperar a saber si el presentador de Mi casa es la tuya pretende seguir haciendo frente a dichos gastos o no en los próximos meses. Su decisión, podría estar sujeta a las de su abogado, que será quien, a partir de ahora, en propias palabras del periodista, haga de intermediario entre los protagonistas. «Bertín ha decidido que todo lo que tengan que hablar será mediante los abogados, ya no habrá comunicación entre ellos. Absolutamente roto porque no quiere seguir alimentando a Gaby», ha explicado.

Es digno de mención aquí, sea como fuere, que la relación entre Bertín Osborne y Grabiela no pasaría por su mejor momento -al margen de si son o no pareja-, después de la solicitud de una prueba de paternidad de él a ella, y del estallido de la modelo y empresaria en sus redes sociales, hace escasos días. «Me encantaría contaros mi historia porque si lo sabéis os vais a quedar calladitos todos (…) Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé que le está pasando. No tengo contacto con él», dijo Guillén muy molesta con el cantante.