Fabiola Martínez cambia de rumbo. De nuevo, apuesta por el hermetismo que siempre la ha caracterizado y opta por no hablar de su vida privada. La colaboradora de televisión ha sido vista a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se ha mostrado molesta con la prensa. Suceso que se ha producido en el marco de las últimas informaciones que han salido a la luz y que giran en torno a su ex, Bertín Osborne. Cada vez son más las mujeres que cuentan su testimonio y confirman haber mantenido un idilio con el cantante. La última, Marcia Di Lele, quien afirma haber tenido encuentros con él.

Fabiola Martínez en el aeropuerto de Madrid. / Gtres

Lejos de responder a las preguntas de los reporteros, Fabiola ha evitado hacer cualquier tipo de declaración al respecto. Sin embargo, sí que ha mostrado su descontento con los medios de comunicación. Ha asegurado que está «fenomenal. No voy a hablar nada, me atosigáis un montón y luego cuando digo algo decís que Fabiola se enfrenta a la prensa. ¿Y cuando la prensa se enfrenta al personaje que no lo deja en paz? Eso lo cortáis, eso lo editamos».

Fabiola Martínez en una presentación / Gtres

Sobre las preguntas en relación a las presuntas amantes de Bertín, Martínez ha guardado silencio mientras ha continuado por su camino. «Me podéis dejar caminar por favor que tengo que coger un taxi», ha insistido. «Estoy fenomenal, solo me molestáis vosotros con preguntas que no me corresponden a mí ni tienen nada que ver conmigo», ha añadido después. De esta manera, Fabiola Martínez se ha desmarcado por completo y ha dejado entrever que prefiere distanciarse de cualquier aspecto relacionado con el padre de sus hijos.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez posando / Gtres

Ha llamado especial atención esta actitud porque el pasado 27 de septiembre dio un paso al frente hablando en una entrevista, en la que se sinceró por completo sobre cómo había vivido su matrimonio con el artista. Fue a principios de 2021, cuando el matrimonio, uno de los más estables de la crónica social de nuestro país, llegaba a su fin tras dos décadas juntos. Desde entonces han estado en el ojo del huracán por las presuntas infidelidades por parte de él. «Estoy en un momento muy buen, tranquila y centrada. No quiero entrar en pensar si es verdad o no. (…) Él sabrá lo que hizo, por qué o lo qué dejó de hacer. Está en su conciencia, no en la mía. Quiero a Bertín como persona y como padre de mis hijos, pero ya no tiene nada que ver conmigo», confesó en Lecturas.

En este sentido, Fabiola Martínez aseguró que ella nunca ha sospechado de que el artista le haya sido infiel. «Nunca hemos tenido una relación abierta. Que, a lo mejor, mira, me lo podría haber planteado, porque siendo los dos como éramos igual hubiese ido mejor», indicó. Pese a haber hablado hace tan solo unos días abiertamente sobre su historia de amor con Osborne, ahora Fabiola ha cambiado su hoja de ruta y ha optado de nuevo por la discreción.