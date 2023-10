Hace tan solo unos días, Fabiola Martínez se convertía en una de las protagonistas de las portadas de la semana tras conceder una entrevista a una reconocida revista, donde repasaba por primera vez algunos de los detalles que había marcado su matrimonio con Bertín Osborne. Sin tapujos habló largo y tendido sobre los rumores de infidelidad que siempre han rodeado su matrimonio, además de desvelar los dos golpes sobre la mesa que dio ella misma en su relación, los cuales casi desencadenan en una ruptura inesperada. Ahora, una semana después, Fabiola ha vuelto a colocarse frente a los focos para tratar uno de los proyectos solidarios que le sigue uniendo a su ex marido: la Fundación Bertín Osborne.

Kike fue el primer hijo en común del presentador y la venezolana y llegó al mundo con una parálisis cerebral en 2007. No fue una situación fácil de afrontar pero, de acuerdo con las últimas declaraciones de Fabiola, ella y su esposo «hacían un muy buen tándem» para ello, algo que le ayudó a salir adelante. «Una madre, instintivamente cuando nace su hijo, se siente responsable de esa vida. Y en este caso yo tuve un buen compañero. Me dijo: ‘no te preocupes, vamos a luchar por él. Vamos a hacerle feliz’».

Fabiola Martínez en el programa ‘Es la mañana de Federico’ / esRadio

«Una vez que superé mis llantos y me di cuenta de que mi hijo estaba en la UCI y que se podía morir, y que no dependía de mi… Una vez superé eso, nunca sentí que el padre, Bertín, me metiera ningún tipo de presión», manifestaba, aclarando que en todo momento se sintió arropada por su pareja pese a los comentarios que recibió por parte de la psicóloga que trabajaba en el hospital donde nació Kike, la cual les aconsejó que para superar el dolor lo mejor era que tuvieran otro hijo. «Es importante que recibamos desde el minuto uno ayuda terapéutica para no sentirte solo», añade.

Después de recibir la ayuda necesaria tras sufrir un «shock» con el nacimiento de su hijo, Bertín y Fabiola unieron fuerzas para crear la fundación mencionada, centrada en ocuparse de las familias que viven una situación similar a causa de las patologías con la que han sido diagnosticadas sus hijos, aportando ayuda desde el punto de vista psicológico y jurídico. Fabiola ha confesado que el hecho de que tanto ella como su ex pareja sean famosos les ha ayudado, en multitud de ocasiones, a aportar visibilidad a estos casos que necesitan ser financiados para apostar por las investigaciones y las mejoras de su día a día. «El autocuidado muchas veces se deja a un lado. Y las familia no nos lo permitimos. Una madre cuidadora ni se queja porque parece que se le cae el mundo encimas si lo hace. Y necesitamos dormir y tiempo para nosotras también», señala.

Estas declaraciones, recogidas esta mañana en una entrevista concedida por Fabiola en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, llegan en un momento en el que la vida personal del presentador está situada en el centro del huracán mediático tras conocerse su nueva paternidad a los 69 años con Gabriela Guillén. Aunque desde que salió a la luz la noticia, la venezolana ha preferido mantenerse al margen, en esta ocasión ha considerado oportuno romper una lanza a favor del televisivo para resaltar su papel como padre a lo largo de estos años.