Bertín Osborne lleva alejado un tiempo del foco mediático. Desde que el pasado 12 de julio saliera a la luz que iba a ser padre de nuevo junto a Gabriela Guillén, el presentador de Mi casa es la tuya ha preferido dejar pasar el ruido que se está generando en torno a su figura pública. Tras darse a conocer dicha información, se pronunció a golpe de comunicado, pero también intervino en Y ahora Sonsoles.

Bertín Osborne en un photocall / Gtres

«Mi relación con Gabriela han sido de varios meses cojonudos, es una chavala estupenda y ha pasado lo que pasa miles de veces a lo largo del año y de la vida de cualquier persona. No somos irresponsables ni ella ni yo, ha pasado lo que les pasa a muchos», dijo mientras su ex mujer, Fabiola Martínez estaba en el plató. «Yo soy responsable de mis actos y cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre. Y eso es lo que creo que en justicia tengo que hacer, y por ética lo voy a hacer. Ya está, tendremos un niño o una niña y será una noticia estupenda, y punto y se acabó», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Además, también se pronunció en su perfil de Instagram, donde reúne cerca del millón seguidores. Lo hizo mediante dos vídeos en los que explicó la situación por la que estaba pasando tras conocerse su paternidad y, es que si todo va según lo previsto, el bebé llegará a este mundo a finales de año. «Por favor, dejadnos respirar», puso como titulo del primer clip. Visiblemente serio, Osborne contó que «llevo má de 40 años en esta profesión y nunca he vivido este acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días». «Tanto Gabriela como yo, como mi familia, como la suya, pero ¿qué está pasando? Ya os hemos dicho lo que ha pasado (…)», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Sin embargo, desde el pasado 15 de julio, Bertín Osborne dejó de mostrarse activo en las redes sociales. Movimiento con el que evita esta, probablemente, en primera plana mediática, ya que, habitualmente suele compartir alguna que otra píldora sobre su día a día.

La otra gran polémica de Bertín

Al darse a conocer su nueva paternidad, otra de sus ex parejas, Chabeli Navarro, concedió una entrevista a la revista Lecturas en la que confesó que también se quedó embarazada, pero que el cantante la obligó a «abortar». Ante tales declaraciones, el intérprete de Noches de San Juan dio un golpe en la mesa y anunció mediante una misiva que emprendería acciones legales contra ella por las mentiras que estaba arrojando sobre él. Después de varias semanas, parece que todo este entramado ha quedado en stand by y que, por ahora, no se espera que Bertín reaparezca.