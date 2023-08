Los últimos y sorprendentes movimientos de Bertín Osborne tras su reciente paternidad

Una conocida revista publicó la exclusiva del verano: Bertín Osborne tendrá un nuevo hijo. A partir de ese momento la situación empezó a empeorar y ha llegado hasta un punto bastante complejo. Gabriela Guillén, madre del futuro bebé, dijo que no iba a hablar de este tema porque pertenecía a su vida privada, pero después cambió de opinión y dio una entrevista en Telecicno, concretamente en Así es la vida. Gabriela no quiere dejar en mal lugar a Bertín, pero su relato es muy significativo.

La empresaria anunció que había tomado una decisión: ponerle nombre a su hijo sin contar con la aprobación de Bertín. ¿El motivo? El artista le dijo a la periodista Beatriz Cortázar que su nuevo hijo «no era ni buscado ni deseado» y estas palabras terminaron con la paciencia de Gabriela, quien reconoció en Telecinco que estaba viviendo este proceso en solitario. Aclaró que contaba con el apoyo de su familia, pero su relación con Bertín se había acabado y el presentador no estaba al tanto de las novedades.

Bertín Osborne posando para la prensa / GTRES

El pacto de Gabriela Guillén y Bertín Osborne

El programa Fiesta ha puesto encima de la mesa un asunto interesante. Aseguran que Gabriela Guillén está en conversaciones con ¡HOLA! para dar una nueva entrevista. El periodista Aurelio Manzano recuerda que es la publicación de cabecera de Bertín, así que si decide dar el paso significa que no destapará ningún secreto. Hay una explicación: la expareja ha hecho un pacto para intentar calmar la tensión. Por eso Osborne ha emitido un comunicado en sus redes dando la cara por ella.

El artista usó su cuenta de Instagram para publicar un vídeo que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Aseguró que a Gabriela «le temblaban las manos» porque estaba sometida a mucha presión en un momento delicado. Recordó que estaba embarazada y que ahora lo único que necesitaba era tranquilizarse y mirar por los intereses de su bebé. Aquí no se quedó todo.

Gabriela Guillén hablando con los reporteros / GTRES

Bertín Osborne ha anunciado que tomará medidas legales contra Chabeli Navarro, la modelo que asegura que estuvieron a punto de tener un hijo juntos. Chabeli reapareció en Fiesta tras esta noticia y prometió que todavía no había recibido ninguna denuncia. Es más, siguió aportando pruebas y sacando sucesos a la luz. Por ejemplo contó que Osborne le dio 10.000 euros cuando se quedó embarazada y se comprometió a pagarle 1.200 por cada mes de embarazo.

Reacciones a la estrategia de Bertín

Todos los pasos del presentador, desde que desvelaron que iba a ser padre a los 69 años, llaman la atención. El problema es que no ha conseguido su objetivo: Chabeli Navarro sigue hablando de él y los periodistas del corazón continúan investigando. Gracias a esto ha quedado claro que Alba Carrillo no tiene un buen concepto suyo. ¿El motivo? Alba no le perdona que le hiciera una entrevista a Feliciano López e hiciera ciertos comentarios sobre ella.

Fabiola Martínez en el cumpleaños de ‘El Turronero’ / Gtres

Bertín lleva un tiempo luchando contra las mismas críticas. Sus detractores le acusan de ser «machista» y la situación ha llegado hasta tal punto que Fabiola Martínez se ha visto obligada a dar la cara por él. Es decir, su estrategia ha provocado reacciones contrarias: por un lado sus enemigos no le dan tregua y por otro sus aliados han hecho caso al llamamiento. Su entorno está a su lado, apoyándole después de asumir que la familia está a punto de crecer.