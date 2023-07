Chabeli Navarro reaparece en Telecinco y muestra una nueva prueba contra Bertín Osborne

Chabeli Navarro ha regresado a Fiesta para responder a las últimas declaraciones de Bertín Osborne, quien asegura que no tuvo «más de tres encuentros» con ella. Frank Blanco, presentador del programa, ha advertido de algo. En esta ocasión Chabeli va a aportar pruebas para demostrar que nunca ha mentido y que realmente se quedó embarazada de Bertín. «Hoy ella trae pruebas, estamos hablando de pruebas de todo tipo, incluso de pruebas físicas», adelanta Frank Blanco.

«Yo creo que ella se ha dado cuenta de que debería haber sido más contundente y ahora viene con ganas de más, con muchas pruebas», explican en Fiesta. La modelo dio su primera entrevista en este programa, justo después de asegurar que se había quedado embarazada de Bertín Osborne y que el cantante «le convenció» para interrumpir el proceso.

«Yo creo que está siendo prudente, cosa que no está haciendo Bertín, pero si ella va con la verdad por delante es el momento de resolver las dudas. Su credibilidad está en duda y ahora es el momento de responder a todo», opina un colaborador de Fiesta. «Yo la semana pasada no tuve dudas, pero después del comunicado de Bertín, donde dice que no sabe si estuvo embarazada, sí tengo dudas. Solo con documentación podrá demostrarlo», recalca Aurelio Manzano.

Chabeli Navarro en Fiesta / GTRES

Chabeli Navarro, sobre Bertín: «Me dejó las llaves de su casa»

Chabeli Navarro ha aportado un audio que han podido escuchar los colaboradores de Fiesta. El presentador le llama «Flaquita» en tono cariñoso, lo que demuestra que sí tenían cierto grado de confianza. La modelo está muy ofendida porque Bertín Osborne asegura que se han visto en contadas ocasiones.

«Ha habido más de tres encuentros, pero solamente hace falta un encuentro para quedarse embarazada. Teníamos tanta confianza que él me dejó las llaves de su casa. Él pierde la credibilidad cuando niega conocerme, era una relación de dos personas que se estaban conociendo», declara Chabeli.

Chabeli Navarro habla de Bertín Osborne / GTRES

Aurelio Manzano asegura que Chabeli Navarro dudó cuando se enteró de que estaba embarazada. Supuestamente le puso un mensaje a su expareja porque creía que el niño podía ser suyo. «Yo te puedo enseñar un mensaje de mi exnovio diciendo que ese hijo no era suyo, que era imposible», le responde la modelo. «Existió una llamada porque se puso en duda que la paternidad era de Bertín y yo estaba segura, así escribí a mi exnovio. Pero tengo pruebas de que es de Bertín, por mi calendario menstrual».

El motivo por el que Chabeli Navarro dudó de su embarazo

Silvia, una colaboradora de Fiesta, ha declarado: «Hemos escuchado los audios y en esos audios se ve a una mujer muerta de miedo y a un hombre que le está convenciendo, se notan que tienen una confianza absoluta y ella respira dificultosamente». Otra tertuliana del programa, Amor Romeira, ha explicado por qué Chabeli dudó de la paternidad de Bertín Osborne. Amor asegura que el entorno del cantante le dijo que él no podía tener hijos, por eso Chabeli se puso en contacto con su exnovio y dudó en un primer momento.

La invitada de Fiesta ha reconocido que cobró 10.000 euros de Bertín Osborne. Después de este primer pago vinieron otros de 1.200 durante los nueve meses que iba a durar el embarazo. «Mi situación era precaria», asegura la modelo. «Me vi obligada a coger el dinero porque se me caía todo en Sevilla», explica sobre su situación laboral. «Bertín me ofreció trabajo y me dijo que me podía ofrecer un buen trabajito, era un bar en Sevilla».