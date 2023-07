La última bomba de Chabeli Navarro: «Bertín me dijo que tenía la vasectomía hecha»

Los abogados de Bertín Osborne han emitido un comunicado para intentar frenar la carrera mediática de Chabeli Navarro, al menos en lo que se refiere al presentador. Han asegurado que Bertín ha emprendido acciones legales contra ella porque todo lo que ha contado es falso y tiene «pruebas documentales» para demostrarlo. Sin embargo, Chabeli no le tiene miedo a nada y ha reaparecido en el plató de Fiesta, programa que presentará Frank Blanco durante este verano.

Chabeli Navarro ha explicado que tenía «miedo» por la reacción del público porque desde el primer momento le acusaron de estar aprovechándose de Bertín Osborne. Es más, el cantante siempre negó que mantuviera «una amistad» especial con ella. La situación ha empeorado porque Chabeli promete que puede demostrar las últimas acusaciones que ha lanzado.

La modelo e influencer ha dado una entrevista en una conocida publicación. «Me quedé embarazada de Bertín Osborne y me convenció para abortar», ha dicho exactamente. Ahora se ha sentado en Fiesta para explicar su historia y desvelar en qué punto se encuentra. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no ha recibido ninguna demanda de Bertín, a pesar de que él haya asegurado lo contrario.

«Me he sentido amedrentada por el entorno de esa persona»

Nada más entrar en plató, Chabeli Navarro ha asegurado que durante su periodo de silencio ha recibido presiones. «Me he sentido amedrentada por el entorno de esa persona». Después ha explicado cómo conoció a Bertín y cómo empezó su relación con él, asegurando en todo momento que su intención nunca fue ser su novia.

Chabeli Navarro durante su entrevista / GTRES

«Yo le conozco en una fiesta, en 2021, yo no sabía que le iba a conocer en esa fiesta, pero ahí empezamos a hablar. Intercambiamos teléfonos y nuestro primer contacto fue ahí, pero después estuvimos cinco meses juntos y antes fue cuando se produjo el embarazo».

Chabeli ha desvelado que no le pusieron nombre a la relación, pero para ella era evidente lo que estaba pasando. «No nos hemos puesto nunca etiquetas, pero él me daba ese lugar. Éramos dos personas adultas que se estaban conociendo. Nunca hablamos de exclusividad, nunca le pregunté si estaba con otra porque él me daba esa tranquilidad. Yo no sé si pasó, pero a mi no me consta».

Chabeli Navarro, sobre Bertín: «Tiene la vasectomía hecha»

Bertín Osborne, según el relato de Chabeli, estaba de viaje cuando recibió la noticia. María Verdoy y Frank Blanco le han preguntado a su entrevistada si en algún momento pensó en no decirle a Bertín que estaba embarazada. «Por mi cabeza pasaron muchas cosas, pero yo sabía que lo tenía que saber. Se lo cuento por teléfono porque él estaba de viaje. Su primera reacción quiero que se sepa, dice que no es suyo porque tiene la vasectomía hecha».

Bertín Osborne posando / Gtres

Chabeli dice que «está cansada» de dar siempre las mismas explicaciones. Insiste en que el bebé era de Bertín porque no mantuvo relaciones con nadie más, por eso no tenía sentido que el le dijese que tenía hecha la vasectomía.

«Yo sabía que era suyo porque no había mantenido relaciones con nadie más. Yo en mi móvil tengo un calendario mestrual, es para controlar la regla. Tengo que demostrarle que había mantenido relaciones con él en ese momento».