Bertín Osborne se ha convertido, sin quererlo, en uno de los auténticos protagonista de la temporada estival. Se ha cumplido una semana desde que trascendió su paternidad junto a Gabriela Guillén, mujer con la que se le estaba relacionando desde el paso mes de abril. Tras poner punto final a su matrimonio con Fabiola Martínez, a principios de 2021, el presentador de Mi casa es la tuya ha ido rehaciendo su vida, aunque no se le ha atribuido una pareja oficial, sino amigas especiales. Por todos es sabido que al artista no le gusta poner etiquetas por lo que teóricamente, sigue soltero.

Bertín Osborne / Gtres

En medio de esta vorágine al conocerse que será padre de nuevo, probablemente, a los 69 años, ya que el bebé que viene en camino nacería en diciembre, mes en el que celebrará una nueva vuelta al sol, Chabeli Navarro ha concedido una entrevista con la que ha arremetido contra el artista. La sevillana y Bertín tuvieron un romance que trascendió a la prensa, pero poco o nada es lo que se supo sobre aquello. Hasta ahora.

Sobre su historia de amor, Chabeli ha contado en Lecturas que «a Bertín no le gustan las etiquetas y nunca me pidió que fuera su novia, pero llevábamos cinco meses conociéndonos. Fueron muy bonitos, hasta en el momento en el que le dije que estaba embarazada. Ahí cambia su actitud completamente. Me dijo que eso era imposible. Le respondí que yo no había estado con nadie más que con él. Él me vio tan segura que me dijo: ‘Bueno puede que falle’».

Sin embargo, según el relato de Navarro todo cambió cuando Bertín se entero de que estaba embarazada. «Me dijo que él me iba a apoyar, en cualquier caso. Pero me dijo que, si lo tenía, sería un hijo secreto», ha detallado la protagonista de esta historia y ha asegurado que «él me convenció para abortar». «Me dijo lo mismo que a Gabriela, que no era un hijo buscado ni deseado. Él no quería tenerlo. Me dijo una cosa que me dolió mucho: ‘Estoy intentando recuperar a mi familia’», ha revelado durante la entrevista.

Después de meditar y con el miedo presente, Chabeli tomó la decisión de no tener ese hijo. No se sentía apoyada y las inseguridades comenzaron a adueñarse de su día a día. No quería que lo ocurrido le afectase a su familia, motivo por el que quiso llevarlo en secreto. «Mi decisión la tomé sin estar muy segura. Aborté estando de once semanas, casi al límite del plazo», ha contado, al mismo tiempo que ha revelado que se arrepiente de esa determinación que cambió su forma de ver la vida. «Sus palabras fueron: ‘Esto va a ser un lío de la leche’. Me convenció, por una parte, porque yo ya soy madre de una niña, a la que estoy criando prácticamente sola, y verme ahora con otro hijo sin el amor del padre y sin poder decir quién es el padre de mi hijo… No pude con la situación», ha dicho sobre cómo fue la reacción de Osborne.

Con el paso del tiempo, Bertín Osborne fue tomando cierta distancia con Chabeli, hasta tal punto de que comenzaron a comunicarse a través del chófer de él. «Fui a abortar con una amiga y él no me llamó», ha explicado Navarro, que ha hecho hincapié en que ha querido contar su historia por lo ocurrido con Gabriela Guillén, con quien empatiza desde eun primer momento.