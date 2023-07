Bertín Osborne se harta y piensa tomar medidas: la decisión más drástica

Bertín Osborne se ha cansado del revuelo mediático que se ha formado tras conocerse la noticia de que será padre por sexta vez con su ‘amiga especial’ Gabriel Guillén. A través de sus redes sociales ha hecho un llamamiento para paralizar lo que él considera que es un «brutal acoso».

«Llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo estos días tanto Gabriela, como yo, como mi familia y como la suya. Pero, ¿qué os está pasando? este acoso puede ser hasta denunciable. Ya hemos dicho lo que ha pasado. Yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria, estrecha, los que trabajan en mi casa tienen que sortear los coches para no chocarse… pero ¿qué pasa? ¿De verdad tenemos que seguir así?», ha dicho en un vídeo que ha compartido en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

A lo que ha añadido: «Gabriela sale de su casa y tiene ocho o diez personas abajo con micrófonos y cámaras que la asaltan por la calle, le da vergüenza salir, no sale ni a comer, pero ¿qué os pasa?» y aunque entiende «que lo habléis y lo comentéis, pero he leído cosas insólitas».

Bertín Osborne también ha aclarado la relación que tiene con la futura madre de su hijo: «Yo he tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica, porque ella lo es. Las consecuencias todos los sabéis, consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. No se puede vivir así, a ella le va a costar una enfermedad o algo peor, le tiemblan las manos, no puede salir a la calle».

Finalmente, el cantante ha reclamado que «no se puede vivir así, no hemos matado a nadie. No vamos a hablar más, ni ella ni yo, no hay más que hablar. A ver si por favor hay sensatez, dejadnos respirar un poquito por favor».

Bertín Osborne va a ser padre y abuelo a la vez

Por otro lado, esta semana se ha conocido la noticia de que su hija Claudia, de 34 años, va a ser madre junto a su marido José Entrecanales. Ambos están esperando el segundo hijo del matrimonio.

Por lo tanto, el cantante será padre y abuelo al mismo tiempo. Se calcula que Gabriela Guillén está en su tercer mes de embarazo, mientras que Claudia está de «muy poquito», según ha declarado José Entrecanales.