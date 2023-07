La temporada estival lejos de quedarse en calma vive en una constante vorágine. La actualidad manda, sobre todo en todo a lo relacionado con el papel cuché. La pasada semana salía a la luz que Bertín Osborne, de 68 años, iba a ser padre de nuevo junto a Gabriela Guillén, la joven de 32 años con quien se le estaba relacionado desde el pasado mes de abril. Aunque en ningún momento han definido lo suyo como una relación, finalmente, el embarazo sigue adelante y el bebé llegará al mundo, si todo va según lo previsto, el próximo diciembre, mes en el que, precisamente, el cantante celebrará una nueva vuelta al sol.

Bertín Osborne posando para la prensa / Gtres

Quien no se había pronunciado al respecto había sido Ana Cristina Portillo. Pese a no ser hija biológica del artista, siempre ha sido como una más para él. Ella es hija de Sandra Domecq, la que fue la primera mujer de Osborne y madre de sus hijas mayores: Eugenia, Alejandra y Claudia. Después del fallecimiento de Sandra, a consecuencia del cáncer que padecía, Ana Cristina creó un vínculo de lo más cercano con el presentador de Mi casa es la tuya, motivo por el que su reacción ha generado mucha expectación.

Ana Cristina Portillo en una imagen de archivo / Gtres

«No soy nadie para comentar nada de esto, no es mi lugar», ha dicho en un primer momento Ana Cristina Portillo a los micrófonos de Gtres, evitando así generar más polémica de la que ya hay. Sin embargo y pese a querer desmarcarse de este tema ha confesado que la buena nueva le ha pillado completamente por sorpresa. «Claro, a cualquier persona le sorprende», ha indicado.

Ana Cristina Portillo en una imagen de archivo / Gtres

En esta misma línea, la diseñadora también ha comentado cómo se sienten sus hermanas. En estos días, Alejandra, Eugenia y Claudia han sido también, de manera indirecta, protagonistas de la crónica social de nuestro país debido a la paternidad de su padre. «Eso te lo tienen que decir ellas. No te puedo decir nada sobre el estado de ánimo de otra persona. Yo hablo con ellas, pero son cosas personales», ha asegurado Cristina, sin querer entrar en más detalles.

Sobre si conoce o no a Gabriela Guillén ha destacado que «no la conozco, así que te puedo comentar todavía menos sobre ese tema». Asimismo, ha añadido que «intento no enterarme de nada para no poder comentar sobre ningún tipo de declaración. Cada persona que diga lo que quiera y que opine lo que quiera. Cada uno que sea feliz con su vida y no se meta en la del resto. Por eso no soy quién para meterme en nada». Declaraciones con las que confirma que prefiere evitar cualquier tipo de polémica para mantenerse así alejada del foco mediático.