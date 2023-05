Claudia Osborne reaparece radiante tras su andadura por Australia

«Adiós a España, hola a Australia». Estas fueron las palabras con las que Claudia Osborne (34), la hija menor de Bertín Osborne (68) fruto de su relación con su primera esposa, Sandra Domecq, anunciaba a sus más de cien mil seguidores en Instagram una nueva andadura personal y profesional al otro lado del charco, junto a su hija, Micaela, y su marido, José Entrecanales.

Si bien es cierto que la coach y escritora no quiso ahondar en los motivos que la había llevado a tomar esta decisión, sí que matizó que se traba de una mudanza «por unos meses» en cumplimiento a uno de entre muchos de sus propósitos para este año 2023. «Confieso que tengo una larga lista de objetivos en mi móvil. Objetivos, sobre todo profesionales, que me llenan de ilusión, a la vez que de miedo, y que quiero conquistar en un futuro cercano. El año pasado tuve grandes conflictos internos por querer hacer y no poder, y al final se resumió en no estar donde tenía que estar. Hoy, sin embargo, decido comprometerme conmigo misma y con mi momento vital», eran sus palabras entonces.

Sea como fuere, lo cierto es que la joven y su familia ya están de regreso en España. Prueba de ello es que este sábado, Claudia reaparecía radiante del brazo de su esposo en la boda de Elena Domecq Fernández-Durán y Amaro González de Mesa, que tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de San Marcos de Jerez de la Frontera, en Cádiz. A su llegada al templo, Claudia se mostró muy cercana con los medios y confesó que «ya se acabó la experiencia. Tenía ganas de volver, estoy muy contenta de estar aquí». Asimismo, detalló que su vuelta ha supuesto una muy buena noticia para sus hermanas y para el intérprete de Tú, solo tú o Ámame.

Para la ocasión, Claudia escogió un vestido largo con mangas y cuello redondo de estampado floral de la firma australiana Zimmerman, una marca fundada en 1991 por las hermanas Nicky y Simone Zimmermann. Se trata de un diseño de la colección Wonderland para la temporada de primavera de este años y está a la venta en la página web de la firma por ni más ni menos de 1.750 euros.

El look nupcial de Elena Domecq

Elena Domecq llegó a su enlace del brazo de su padre, el ganadero Gonzalo Domecq. Lo hizo con un elegante vestido blanco con cuerpo de tul ajustado y con un acabado Bardot que dejaba sus hombros a la vista, y con un sutil volante semitransparente en la zona de las mangas, de estilo francés, y en la cintura. Asimismo, la novia completó su look con un velo sencillo, sin bordaros, que llevó sujeto en la parte posterior de la cabeza, sin cubrir su rostro; así como con un ramo de rosas blancas y pequeñas flores silvestre de color morado.